Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 15°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
163.154
DOLAR
3.8490
STERLİN
5.3464
EURO
4.7410
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

"Napoli'den alacağımız galibiyete odaklandık"

Beşiktaş'ın Brezilyalı futbolcusu Adriano Correia, Şampiyonlar Ligi'nde İtalyan temsilcisi Napoli ile 19 Ekim Çarşamba günü deplasmanda oynayacakları zorlu maça odaklandıklarını söyledi.

"Napoli'den alacağımız galibiyete odaklandık"

Beşiktaş'ın Brezilyalı futbolcusu Adriano Correia, Şampiyonlar Ligi'nde İtalyan temsilcisi Napoli ile 19 Ekim Çarşamba günü deplasmanda oynayacakları zorlu maça odaklandıklarını söyledi.

08 Ekim 2016 Cumartesi 16:02
615 Okunma

 Brezilyalı futbolcu Adriano Correia, Vodafone Arena Kartal Yuvası'nda düzenlenen ve taraftarların yoğun ilgi gösterdiği imza gününde, açıklamalarda bulundu.

Adriano, Napoli ile oynayacakları karşılaşmaya çok iyi hazırladıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Benfica deplasmanından alınan 1 puan iyiydi. Ama Dinamo Kiev beraberliği tadımızı biraz kaçırdı çünkü o maçta çok iyi oynadık ve galibiyeti hak ettiğimizi düşünüyorum. Şimdi önümüzde belki de grubun en güçlü takımı ile maçımız var. O mücadeleye hazırlanıyoruz. İtalya deplasmanında Napoli'den alacağımız galibiyete odaklandık. Çünkü Şampiyonlar Ligi bizim için çok önemli."

Brezilyalı futbolcu, Çaykur Rizespor maçının son anlarında attığı golle ilgili olarak da şu değerlendirmeyi yaptı:

"Çaykur Rizespor maçında, daha önde oynadım. Bu mevki, Sevilla’da bulunduğum 5,5 senenin yaklaşık 4-5 senesinde oynadığım, alışık olduğum bir pozisyon. Bu nedenle hiçbir sıkıntım olmadı. Hocama da teşekkür ederim, o anda bana güvendi ve sahaya sürdü. Daha önce de ceza sahası dışından attığım gollerim vardı."

AA

Son Güncelleme: 08.10.2016 16:03
Anahtar Kelimeler:
Adriano CorreiaVodafone Arena Kartal YuvasıNapoli
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Nagatomo'dan Fatih Terim'e övgü
Nagatomo'dan Fatih Terim'e övgü
Son 12 sezonun en golcü takımı Galatasaray
Son 12 sezonun en golcü takımı Galatasaray
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Trabzonspor ile Akhisarspor 12. randevuda
Trabzonspor ile Akhisarspor 12. randevuda
Fenerbahçe, Evkur Yeni Malatyaspor maçına hazır
Fenerbahçe, Evkur Yeni Malatyaspor maçına hazır
Dünyanın her yerinde Beşiktaş biliniyor
Dünyanın her yerinde Beşiktaş biliniyor
Antalyaspor, Göztepe maçına hazır
Antalyaspor, Göztepe maçına hazır
Haftanın MVP'si Causeur
Haftanın MVP'si Causeur

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ