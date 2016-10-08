Brezilyalı futbolcu Adriano Correia, Vodafone Arena Kartal Yuvası'nda düzenlenen ve taraftarların yoğun ilgi gösterdiği imza gününde, açıklamalarda bulundu.

Adriano, Napoli ile oynayacakları karşılaşmaya çok iyi hazırladıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Benfica deplasmanından alınan 1 puan iyiydi. Ama Dinamo Kiev beraberliği tadımızı biraz kaçırdı çünkü o maçta çok iyi oynadık ve galibiyeti hak ettiğimizi düşünüyorum. Şimdi önümüzde belki de grubun en güçlü takımı ile maçımız var. O mücadeleye hazırlanıyoruz. İtalya deplasmanında Napoli'den alacağımız galibiyete odaklandık. Çünkü Şampiyonlar Ligi bizim için çok önemli."

Brezilyalı futbolcu, Çaykur Rizespor maçının son anlarında attığı golle ilgili olarak da şu değerlendirmeyi yaptı:

"Çaykur Rizespor maçında, daha önde oynadım. Bu mevki, Sevilla’da bulunduğum 5,5 senenin yaklaşık 4-5 senesinde oynadığım, alışık olduğum bir pozisyon. Bu nedenle hiçbir sıkıntım olmadı. Hocama da teşekkür ederim, o anda bana güvendi ve sahaya sürdü. Daha önce de ceza sahası dışından attığım gollerim vardı."