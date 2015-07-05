Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 16°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
162.988
DOLAR
3.8451
STERLİN
5.3394
EURO
4.7341
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Nani İstanbul'a geldi

Fenerbahçe'nin transfer etmek için kendisi ve kulübü Manchester United ile görüşmelerde bulunduğu Portekizli futbolcu Luis Nani, İstanbul'a geldi.

Nani İstanbul'a geldi

Fenerbahçe'nin transfer etmek için kendisi ve kulübü Manchester United ile görüşmelerde bulunduğu Portekizli futbolcu Luis Nani, İstanbul'a geldi.

05 Temmuz 2015 Pazar 23:37
343 Okunma
Nani İstanbul'a geldi
İSTANBUL - Fenerbahçe'nin transfer etmek için kendisi ve kulübü Manchester United ile görüşmelerde bulunduğu Portekizli futbolcu Luis Nani, İstanbul'a geldi.

Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacık Terminali'ne özel bir uçakla Lizbon'dan gelen Nani'yi 300'e yakın sarı-lacivertli taraftar coşkuyla karşıladı.

Taraftarlar çiçek verdiği Nani'nin boynuna Fenerbahçe atkısı taktı.

Havalimanından pasaport işlemlerinin ardından çıkan yıldız futbolcuya taraftarlar meşaleler yakıp tezahüratlarla sevgi gösterisinde bulundu.

Fenerbahçe Sportif Direktörü Giuliano Terraneo ve Fenerbahçe Futbol Takımı İdari Menajeri Hasan Çetinkaya'nın karşıladığı Nani'yi konaklayacağı otele götüren araç taraftarların yoğun ilgisinden dolayı güçlükle havalimanından ayrıldı.

Nani, yarın sabah sağlık kontrollünde geçtikten sonra Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda düzenlenecek törenle sarı-lacivertli takıma imza atması bekleniyor.

Nani: Çok mutluyum

Portekizli yıldız futbolcu havalimanında FB TV'ye yaptığı açıklamada, İstanbul'a Fenerbahçe için gelmekten mutluluk duyduğunu söyledi.

Nani, kariyeri için yeni bir sayfa açtığını belirterek, "Burada olmaktan çok mutluyum. Kariyerim için yeni bir fırsat. Kendimi göstermek ve başarılı olmak istiyorum. Bu taraftarın önünde futbolumu göstermek istiyorum. Her zaman elimden geleni yapacağım" dedi.

Portekiz Milli Takımı'ndan arkadaşları Raul Meireles ve Bruno Alves'le aynı takımda oynayacağından dolayı heyecanlı olduğunu dile getiren yıldız futbolcu,  "Fenerbahçe'yi iyi tanıyorum. Hep yüksek seviyeleri hedeflemiş bir takım. Alves ve Meireles gibi tanıdığım oyuncularla oynayacağım. Onlarla oynama güzel olacak. Kendimi ailenin bir parçası gibi hissedeceğim. Şimdiden böyle hissediyorum. Fenerbahçe Türkiye'de şampiyonluk hedeflemiş bir takımdır. Umarım bu başarıları birlikte yaşarız" ifadelerini kullandı.

 

AA

Son Güncelleme: 06.07.2015 08:55
Anahtar Kelimeler:
İstanbulönce VatanNani
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Nagatomo'dan Fatih Terim'e övgü
Nagatomo'dan Fatih Terim'e övgü
Son 12 sezonun en golcü takımı Galatasaray
Son 12 sezonun en golcü takımı Galatasaray
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Trabzonspor ile Akhisarspor 12. randevuda
Trabzonspor ile Akhisarspor 12. randevuda
Fenerbahçe, Evkur Yeni Malatyaspor maçına hazır
Fenerbahçe, Evkur Yeni Malatyaspor maçına hazır
Dünyanın her yerinde Beşiktaş biliniyor
Dünyanın her yerinde Beşiktaş biliniyor
Antalyaspor, Göztepe maçına hazır
Antalyaspor, Göztepe maçına hazır
Haftanın MVP'si Causeur
Haftanın MVP'si Causeur

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ