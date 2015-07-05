İSTANBUL - Fenerbahçe'nin transfer etmek için kendisi ve kulübü Manchester United ile görüşmelerde bulunduğu Portekizli futbolcu Luis Nani, İstanbul'a geldi.

Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacık Terminali'ne özel bir uçakla Lizbon'dan gelen Nani'yi 300'e yakın sarı-lacivertli taraftar coşkuyla karşıladı.

Taraftarlar çiçek verdiği Nani'nin boynuna Fenerbahçe atkısı taktı.

Havalimanından pasaport işlemlerinin ardından çıkan yıldız futbolcuya taraftarlar meşaleler yakıp tezahüratlarla sevgi gösterisinde bulundu.

Fenerbahçe Sportif Direktörü Giuliano Terraneo ve Fenerbahçe Futbol Takımı İdari Menajeri Hasan Çetinkaya'nın karşıladığı Nani'yi konaklayacağı otele götüren araç taraftarların yoğun ilgisinden dolayı güçlükle havalimanından ayrıldı.

Nani, yarın sabah sağlık kontrollünde geçtikten sonra Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda düzenlenecek törenle sarı-lacivertli takıma imza atması bekleniyor.

Nani: Çok mutluyum

Portekizli yıldız futbolcu havalimanında FB TV'ye yaptığı açıklamada, İstanbul'a Fenerbahçe için gelmekten mutluluk duyduğunu söyledi.

Nani, kariyeri için yeni bir sayfa açtığını belirterek, "Burada olmaktan çok mutluyum. Kariyerim için yeni bir fırsat. Kendimi göstermek ve başarılı olmak istiyorum. Bu taraftarın önünde futbolumu göstermek istiyorum. Her zaman elimden geleni yapacağım" dedi.

Portekiz Milli Takımı'ndan arkadaşları Raul Meireles ve Bruno Alves'le aynı takımda oynayacağından dolayı heyecanlı olduğunu dile getiren yıldız futbolcu, "Fenerbahçe'yi iyi tanıyorum. Hep yüksek seviyeleri hedeflemiş bir takım. Alves ve Meireles gibi tanıdığım oyuncularla oynayacağım. Onlarla oynama güzel olacak. Kendimi ailenin bir parçası gibi hissedeceğim. Şimdiden böyle hissediyorum. Fenerbahçe Türkiye'de şampiyonluk hedeflemiş bir takımdır. Umarım bu başarıları birlikte yaşarız" ifadelerini kullandı.