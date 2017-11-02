Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 11°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
114046
ALTIN
156.644
DOLAR
3.8156
STERLİN
5.0490
EURO
4.4402
Canları kurtarmak için en acı görevi yapıyorlar
Canları kurtarmak için en acı...
Süper Lig'de 11. hafta heyecanı başlıyor
Süper Lig'de 11. hafta heyecanı...
Fenerbahçe santrforlarından verim alamıyor
Fenerbahçe santrforlarından verim alamıyor
Bu hafta 6 film vizyona girecek
Bu hafta 6 film vizyona...
Çin’in elektrikli uçağı ilk uçuşunu yaptı
Çin’in elektrikli uçağı ilk uçuşunu...

Nadal yılı zirvede bitirmeyi garantiledi

İspanyol tenisçi Rafael Nadal, dünya klasmanında 2017 yılını zirvede bitirmeyi garantiledi.

Nadal yılı zirvede bitirmeyi garantiledi

İspanyol tenisçi Rafael Nadal, dünya klasmanında 2017 yılını zirvede bitirmeyi garantiledi.

02 Kasım 2017 Perşembe 12:35
0 Okunma
Nadal yılı zirvede bitirmeyi garantiledi

İSTANBUL

Fransa'da düzenlenen sert kort turnuvası Paris Masters'da Güney Koreli Hyeon Chung'ı 2-0 yenerek üçüncü tura çıkan 31 yaşındaki Nadal, bu galibiyetle ATP sıralamasında yılı İsviçreli Roger Federer'in önünde tamamlayacak.

Sakatlığının ardından kortlara klasman dokuzuncusu olarak dönen Nadal, bu yıl Fransa ve ABD Açık'ı kazanmış ve grand slamlerde şampiyonluk sayısını 16'ya çıkarmıştı. 

Kariyerinde daha önce 2008, 2010 ve 2013 yıllarını zirvede bitiren İspanyol sporcu, puanlama sisteminin devreye girdiği 1973 yılından bu yana yılı ilk sırada kapatan en yaşlı tenisçi oldu.  

AA

Anahtar Kelimeler:
NadalZirve
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Süper Lig'de 11. hafta heyecanı başlıyor
Süper Lig'de 11. hafta heyecanı başlıyor
Fenerbahçe santrforlarından verim alamıyor
Fenerbahçe santrforlarından verim alamıyor
Hokeyde 2018 'seferberlik yılı' ilan edildi
Hokeyde 2018 'seferberlik yılı' ilan edildi
Lisanslı sporcu sayısı 100 bin arttı
Lisanslı sporcu sayısı 100 bin arttı
"Her geçen gün daha iyiye gidiyoruz"
"Her geçen gün daha iyiye gidiyoruz"
Fenerbahçe'den son 5 sezonun en kötü performansı
Fenerbahçe'den son 5 sezonun en kötü performansı
Lucescu deneyimlerini aktaracak
Lucescu deneyimlerini aktaracak
En çok kazanan tenisçi Federer
En çok kazanan tenisçi Federer
Türkiye İngiltere'yi farklı mağlup etti
Türkiye İngiltere'yi farklı mağlup etti

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ