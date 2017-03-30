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Nadal yarı finalde

Miami Açık Tenis Turnuvası'nda mücadele eden Rafael Nadal, ABD'li rakibi Jack Sock'ı 6-2 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yenerek, adını yarı finale yazdırdı.

Nadal yarı finalde

Miami Açık Tenis Turnuvası'nda mücadele eden Rafael Nadal, ABD'li rakibi Jack Sock'ı 6-2 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yenerek, adını yarı finale yazdırdı.

30 Mart 2017 Perşembe 10:44
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Nadal yarı finalde

ABD'nin Florida eyaletinin Miami kentinde düzenlenen organizasyonun tek erkekler çeyrek final mücadelesinde dünya 7 numarası Nadal ile 17. sıradaki ABD'li Sock karşılaştı.

Nadal, ABD'li rakibini 6-2 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yenerek, yarı finale yükseldi.

İspanyol tenisçi yarı finalde İtalyan Fabio Fognini ile mücadele edecek. 

Kerber ve Halep elendi

Miami Açık çeyrek final mücadelesinde tek kadınlar 1 numarası Alman Angelique Kerber ile 12. sıradaki ABD'li Venus Williams karşı karşıya geldi.

Kerber, ABD'li rakibine 7-5 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yenilerek, elendi.

Dünya sıralamasının 5. basamağındaki Rumen Simona Halep ise çeyrek finalde 11. sıradaki Büyük Britanyalı Johanna Konta'ya 3-6, 7-6 ve 6-2'lik setlerle 2-1 yenilerek, turnuvaya veda etti.

AA

Anahtar Kelimeler:
NadalMiami Açık Tenis TurnuvasıRafael NadalJack Sock
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