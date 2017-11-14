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Nadal sezonu kapattı

ATP Finalleri'nde David Goffin'e 2-1 yenildiği maçta sakatlığı nükseden Rafael Nadal sezonu kapattı.

Nadal sezonu kapattı

ATP Finalleri'nde David Goffin'e 2-1 yenildiği maçta sakatlığı nükseden Rafael Nadal sezonu kapattı.

14 Kasım 2017 Salı 10:41
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Nadal sezonu kapattı

Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) Finalleri'nde mücadele eden dünya 1 numarası Rafael Nadal, sakatlığı sebebiyle turnuvadan çekildiğini ve sezonu kapattığını açıkladı.

Turnuvanın sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan açıklamada, Belçikalı 7 numaralı seribaşı David Goffin'e 2-1 yenilen Nadal'ın, maç sırasında nükseden sakatlığı sebebiyle organizasyondan çekildiği belirtildi.

Dizindeki soruna rağmen mücadeleye devam ettiğini belirten Nadal, "Böyle bir sakatlığa rağmen iki buçuk saat kortta kalarak maçı tamamlayabilmem dahi büyük başarıydı. Artık turnuvada yokum ve benim için sezon kapandı. Oynamaya hazır değilim." ifadelerini kullandı.

Turnuvada İspanyol raketin yerine Busta yer alacak

Katıldığı 13 ATP Finalleri'nin 6'sından sakatlığı gerekçesiyle çekilmek zorunda kalan Nadal'ın yerine İspanyol Pablo Carreno Busta turnuvada mücadele edecek.

AA

Anahtar Kelimeler:
ATPRafael Nadal
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