Nadal ABD Açık'ta adını yarı finale yazdırdı

ABD Açık Tenis Turnuvası'nda tek erkeklerin son şampiyonu İspanyol Rafael Nadal, Avusturyalı Dominic Thiem'i 3-2 yenerek yarı finale yükseldi.

ABD'nin New York kentinde düzenlenen turnuvaya dokuzuncu gün müsabakalarıyla devam edildi.

Kariyerinde 3 ABD Açık şampiyonluğu bulunan dünya 1 numarası Nadal, klasmanda 9. sırada bulunan Thiem ile çeyrek finalde karşı karşıya geldi. İspanyol tenisçi, 4 saat 49 dakika süren karşılaşmadan 0-6, 6-4, 7-5, 6-7 ve 7-6'lık setler sonucunda 3-2 galip ayrılarak adını yarı finale yazdırdı.

Organizasyonda tek erkeklerdeki diğer çeyrek final mücadelesinde Arjantinli Juan Martin del Potro ile ABD'li John Isner karşı karşıya geldi.

Dünya sıralamasında 3. basamakta yer alan Del Potro, 3 saat 31 dakikada süren müsabakayı 6-7, 6-3, 7-6 ve 6-2'lik setlerle 3-1 kazanarak yarı finalde Nadal'ın rakibi oldu.

Son şampiyon Stephens elendi

Tek kadınlarda ise ABD'li Serena Williams ile Letonyalı Anastasija Sevastova rakiplerini 2-0 yenerek son 4 tenisçi arasına kaldı.

Çek Karolina Pliskova'ya 6-4 ve 6-3'lük setlerle üstünlük kuran Serena Williams, turnuvanın son şampiyonu ABD'li Sloane Stephens'ı 6-2 ve 6-3 ile geçen Sevastova ile yarı finalde eşleşti.