Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 23°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
110423
ALTIN
145.105
DOLAR
3.4463
STERLİN
4.4455
EURO
4.1160
Naby Keita, gelecek sezon Liverpool'da
Naby Keita, gelecek sezon Liverpool'da
'Sadece aptallar fikirlerini değiştirmez'
'Sadece aptallar fikirlerini değiştirmez'
Emre Mor İspanyol basınında
Emre Mor İspanyol basınında
Yarın'a söyleyecek sözümüz var
Yarın'a söyleyecek sözümüz var
MEB meslek liselerine 'performans karnesi' verecek
MEB meslek liselerine 'performans karnesi'...

Naby Keita, gelecek sezon Liverpool'da

İngiliz kulübü Liverpool, Leipzig'de forma giyen Gineli futbolcu Keita'yı, 1 Temmuz 2018'den itibaren renklerine bağlayacak.

Naby Keita, gelecek sezon Liverpool'da

İngiliz kulübü Liverpool, Leipzig'de forma giyen Gineli futbolcu Keita'yı, 1 Temmuz 2018'den itibaren renklerine bağlayacak.

30 Ağustos 2017 Çarşamba 12:09
0 Okunma
Naby Keita, gelecek sezon Liverpool'da

ANKARA - İngiltere Premier Lig takımlarından LiverpoolLeipzig'in Gineli orta saha oyuncusu Naby Keita'yı, 2017-2018 sezonu bitiminde kadrosuna katacağını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Liverpool ile Leipzig, Keita'nın transferi konusunda anlaştı. 22 yaşındaki Gineli milli futbolcu, anlaşma doğrultusunda, 1 Temmuz 2018'den itibaren Liverpool formasını giyecek.

Liverpool, Keita'nın bonservisine ilişkin bilgi paylaşmadı ancak İngiliz basını, transfer maliyetinin, 2015 yazında Christian Benteke için ödenen 46,5 milyon avroluk kulüp rekorunu kıracağını öne sürdü.

Gine Milli Takımı formasını 24 kez giyen Keita, 2016 yazında transfer olduğu Leipzig'de çıktığı 35 maçta 9 gol attı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Naby KeitaÖnce Vatan Gazetesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Sadece aptallar fikirlerini değiştirmez'
'Sadece aptallar fikirlerini değiştirmez'
Emre Mor İspanyol basınında
Emre Mor İspanyol basınında
Milli okçuların hedefi altın madalya
Milli okçuların hedefi altın madalya
Naby Keita, gelecek sezon Liverpool'da
Naby Keita, gelecek sezon Liverpool'da
Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur heyecanı
Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur heyecanı
Süper Lig erken kızardı
Süper Lig erken kızardı
Oğuzhan Özyakup'a milli davet
Oğuzhan Özyakup'a milli davet
Beşiktaş'tan Vida açıklaması
Beşiktaş'tan Vida açıklaması
Grand slam mevsimi ABD'de kapanıyor
Grand slam mevsimi ABD'de kapanıyor

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ