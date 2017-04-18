'Mutluluğumu kelimelerle anlatamıyorum'

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası finalinde Kayseri temsilcisi Bellona AGÜ'yü iki maçta da yenerek şampiyon olan Yakın Doğu Üniversitesi'nin kulüp başkanı Işık Eyigüngör, kelimelerle tarif edilemeyecek bir mutluluk yaşadıklarını söyledi.

Işık Eyigüngör, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nin kalan bölümü, önümüzdeki sezonun planlaması ve kadın basketboluyla ilgili AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nı Türkiye'ye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) getirmenin gururunu yaşadıklarını ifade eden Eyigüngör, "Türkiye'ye daha önce Avrupa'dan iki tane kupa gelmişti. İkisini de Galatasaray getirmişti. Yakın Doğu Üniversitesi olarak üçüncüsünü biz kazandık. Hakikaten çok mutluyum, bunu kelimelerle anlatamıyorum. Türkiye Kupası'nı kazandıktan sonra bu başarıyı yakalamış olmak ailemizi ayrıca mutlu etti." ifadelerini kullandı.

Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı İrfan Günsel'in, takımı oluştururken çok büyük fedakarlık yaptığını dile getiren Eyigüngör, Günsel'e desteklerinden dolayı teşekkür etti.

"Sinerjimizi hiç bir kulüpte bulamazsınız"

Işık Eyigüngör, elde edilen başarının çok iyi bir ekip çalışmasının sonucunda oluştuğunu ve takımdaki sinerjinin hiç bir kulüpte bulunmadığını dile getirdi.

Başkan olarak yönetimdeki arkadaşlarını çok iyi toparladığını aktaran Eyigüngör, "Bizim takımımızdaki sinerjiyi hiç bir kulüpte bulamazsınız. Deplasmanlara bile 10-15 yönetici gidiyoruz. İstanbul'daki maçlarımız da öyle. Bu sene takımımıza yeni gelen oyuncular oldu. Onlar, 'bizim maçlara hiç bir yöneticimiz gelmiyordu, böyle bir şeyi hayatımızda görmedik' diyorlar. Sinerji olmadan hiç bir şey yapılmıyor. Bu sinerji sayesinde kadın basketbolu, uzun yıllar hem Türkiye'de hem de Avrupa'da Yakın Doğu Üniversitesi'nden bahsedecek." diye konuştu.

Eyigüngör, kadınlara destek vermeyi yönetim olarak çok önemsediklerini vurgulayarak şöyle devam etti:

"Kadınlar başımızın tacıdır. Türkiye'nin çocuklarını yetiştiren kadınlardır. Biz kadınlara büyük önem veriyoruz. Herkesin de önem vermesini canı gönülden istiyorum. Kadına destek verdiğiniz zaman her zaman karşılığını alıyorsunuz. Bizim kızlarımız da sahada bunun örneğini gösterdiler."

"KKTC'yi Avrupa'ya, spor vasıtasıyla tanıttık"

Türkiye'nin yanı sıra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni de temsil eden bir kulüp olduklarını hatırlatan Eyigüngör, "KKTC'yi tanımayan Avrupa'ya, nasıl tanıyacağını spor vasıtasıyla göstermiş olduk." dedi.

Eyigüngör, elde edilen başarının ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde inanılmaz bir sevinçle karşılandıklarını anlatarak, "Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC bir olduktan sonra kimse bileğimizi bükemez. Şimdi bizim amacımız seneye FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde ilk dörde kalmak. Orada elimizden gelen ne varsa yapacağız. Başarılar bütçelerle doğru orantılı değil. Doğru yönetim ve oyuncularla hedefe varmak çok önemli." şeklinde konuştu.