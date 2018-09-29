Mustafa Cengiz'in konuşmasına üyelerden tepki

Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Galatasaray Kulübü Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın açılış konuşmasını başkan Mustafa Cengiz yaptı.

Yoğun bir gündemle toplandıklarını aktaran Cengiz, "Bazı çevreler toplantıyı 'Torba yasa' olarak lanse etti. Galatasaray Kulübü, Dernekler Yasası'na göre yönetiliyor. İnsanlar birtakım şeyleri unutmuş. Onayınıza sunulacak 4. madde içindeki 10 adet devasa görünen tablo neden birikti merak ettiniz mi? Benim bir boş anım yok. Oturup bunları düzenliyoruz. Günlerce tartıştık. İçinizin rahat etmesi için maddeleri tek tek açıklayacağım. Fakat kalbi temiz olanların içinin rahat etmesi için açıklayacağım. Kalbi, bize gadir, düşmanlık, rövanş alma, intikam alma duygusuyla olanlara asla hitap etmeyeceğim." diye konuştu.

Bu sözlerinin üyelerden tepki alması üzerine başkan Cengiz, "Ben sözümü bitirdiğimde kürsüye gelin ve bindirilmiş kıta gibi görüntüyü yok edin." ifadesini kullandı.

Tepkilerin sürmesi üzerine Mustafa Cengiz, şunları kaydetti:

"Kusura bakmayın. Çok özür dilerim. Ben size bunu demedim. 'Gibi' dedim. Benim de bir sinirim var. Taştan yapılmadım. Bazı sözcüklere dayanamıyorum. Biraz önce konuşan arkadaşlarımın sözcükleri beni rahatsız etti. Ters bir şey söylediğimi düşünmüyorum ama özür dilerim. İçimi dökeceğim, derdimi anlatacağım tek yer sizlersiniz. Her sözüm doğru değil, her sözüm yanlış da değil. Lütfen irdeleyin, sakin olun, 'Bu adam neden böyle diyor?' diye dinleyin."

"Yeniden yetki almamız gerekiyor"

Mustafa Cengiz, genel kurul gündemindeki bazı maddelerin eski yönetimlerin aldığı yetkilerin devamı olduğunu söyledi.

Ocak ayında göreve ani bir şekilde geldiklerini vurgulayan Cengiz, şöyle devam etti:

"Göreve çok ani geldik. Eski yönetimin Mayıs 2018'de bitmesi gereken dönemini devraldık. Kendi dönemimiz içinde gelmedik. Şampiyon olsak bile seçime gideceğimizi söyledik. Dört aylık süre içinde, 4. maddedeki 10 fıkranın 5'i Mayıs 2018'de sonlanıyordu. Yeniden yetki almamız gerekiyordu. İlk 5 fıkra, bir önceki yönetim tarafından alınan ve Mayıs 2018'de sona eren yetkiler. Diğerleri de yeni oluşan durumlar. Ben hiçbirini istemedim. Eski yönetimden gelen hakların devam ettiğine inanıyordum. Dernekler Masası'na yazı yazdık. Bize gelen yanıtta açıkça 'Siz eski yönetimin aldığı kararları devam ettirebilirsiniz. Yönetim süreli bir yetki aldıysa, süre bittiğinde yenilemek durumundasınız.' diyordu."

"Bize karşı neden bu kadar öfke var"

Bazı yetkilerin Ünal Aysal ve Dursun Özbek yönetimlerine verildiğini anlatan sarı-kırmızılı kulübün başkanı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geldiğimizde kaçmaktan kovalamaya vakit bulamadık. Mali zorlukları biliyorduk ama günlük ihtiyaçların bile kısıtlandığı mali ortamda mücadeleye girdik. Transfer yasakları, sermaye artışları, UEFA için mücadele ettik. Bir günümüz yoktu. Mayıs 2018'e kadar getirmemiz gereken ilk 4 maddeyi getiremedik. Hukuken bunu yapmak durumundayız. Yetki vermezseniz yine yürütmeye çalışırız. Ters bir şey olduğunda da benim hiçbir sorumluluğum kalmaz. Bunu alamazsam, imarla ilgili kulüp zarar görürse ben sorumlu olmam. Bize karşı neden bu kadar öfke var? Bunu anlamıyorum. Niye bu tepki? İki başkana verilen yetkiyi benden esirgemenizi de saygıyla karşılarım ama iş yapamazsam beni suçlamayın."

Ada için taahhüt

Galatasaray Kulübü Başkanı Cengiz, Galatasaray Adası'nda herhangi bir satış veya ipotek uygulamayacaklarına dair genel kurul divan başkanlığına yazılı taahhüt verdi.

Diğer yönetimlerin aldığı yetkilerle kendi istedikleri yetkileri kıyaslayan Cengiz, "Otel için Duygun Yarsuvat başkanın döneminde verilen yetkide satış var. Bizde yok. Getirdiğimiz maddelerde tek bir yerde satış yok. Bütün çevrelerde 'Mustafa Cengiz ve yönetimi, bütün malımızı, mülkümüzü satacak.' dediler. Bunu diyenler Riva ve Florya giderken neredeydi?" diye konuştu.

Galatasaray Adası'nı satacağı, herhangi bir ortaklık için ayni sermaye olarak kullanacağı veya ipotek ettireceği şeklindeki iddialara sinirlendiğini aktaran Cengiz, şu ifadeleri kullandı:

"Satacağım, kiralayacağım, gizli olarak devletin veya belediyenin bir birimiyle yapacağım yer var ya... Beni sinirlendiren bunlar. İtham edilen suç, karakterime, kodlarıma, yaradılışıma, eğitimime, fıtratıma ve DNA'ma aykırı. Ben ekmek parası bulamadım, katrilyon yönetirken tenezzül etmedim. 'Dürüstüm' demek çok çirkin ama özür diliyorum. Ada bizim her şeyimiz. Bizim namusumuz. Ben sizin emanetçinizim. O emaneti onurla taşırım. Biz irtifaka çalışıyoruz. Bu davaları mutlaka kazanacağız. Er geç bu dava Galatasaray'ın lehine sonuçlanacak. 15 yıllık sorun 4 aylık yönetim tarafından çözülsün isteniyor. Çözeriz ama biraz zaman verin. Çocukluk aşkımızın peşinde Mecnun gibi koşturuyoruz. Davayı kazandığımızda bize irtifak gerek. Fakat sözlerim yetmiyor. Çok dedikodu yapılıyor. Algı yönetimi ile adayı satacağımız söyleniyor. Biz de bunu uzatmamak için divan başkanlığına taahhütname takdim ediyorum. Sadece irtifak istiyoruz. Davayı kazandığımızda orayı en güzel hale getirmek istiyoruz."

Florya'da araziden çıkmak için Kemerburgaz'daki tesisin yapımında 120 milyon liraya ihtiyaç olduğunu anlatan Mustafa Cengiz, "Kemerburgaz Tesisi'ni yapabilmek için 120 milyon liraya ihtiyaç var. Şu anda bu para olsa da yapamayız. Arazide maden ruhsatı var. Sadece kamu yararı varsa bedelini ödemek suretiyle ruhsat iptal edilebilir. Mevcut yasada arazideki arkadaşı çıkarmanız ve tesis yapmanız mümkün değil. Bizden hava parası olarak 30 milyon lira. Şimdi 54 milyon liraya tekabül ediyor. Galatasaray Kulübü olarak bunu ödeyemeyiz. Bununla ilgili bir kurul toplandı. Kurul umarım 15-20 gün içinde lehimize bir karar verir." değerlendirmesinde bulundu.

Başkan Cengiz'in konuşmasının ardından olağanüstü genel kurulda maddelerin görüşülmesine geçildi.