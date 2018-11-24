Mustafa Cengiz'den TFF ve üç hakeme istifa çağrısı

İSTANBUL

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) tüm kurullarıyla istifa etme, Süper Lig hakemleri Fırat Aydınus, Halis Özkahya ve Hüseyin Göçek'e de hakemliği bırakma çağrısında bulundu.

Mustafa Cengiz başkanlığındaki Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 1-1 sona eren Atiker Konyaspor maçının 87. dakikasında aleyhlerine verilen penaltının ardından, Türk Telekom Stadı'nda olağanüstü topladı.

Yaklaşık 3 saat süren toplantının ardından Cengiz, GS TV'den açıklamada bulundu.

Atiker Konyaspor maçında penaltı kararını "sportif cinayet" olarak nitelendiren Cengiz, "Dün sahada herkesin gördüğü sportif bir cinayet işlenmiştir. Kendi evimizde, seyircimiz önünde kulübümüze, takımımıza hak gaspı yapılmıştır. Bu hak gaspı nedeniyle bu zorunlu açıklamayı yapmak durumunda kaldık." diye konuştu.

Göreve geldikleri günden itibaren dostluk mesajları verdiklerini aktaran Mustafa Cengiz, "Göreve geldimiz günden bu yana Türk sporunun barış, dostluk, kardeşlik içinde ve rekabette eşitlik, kararlarda adalet beklentimizi sürekli vurguladık. Rakibe saygı, kendine saygı anlayışımızdan asla uzaklaşmadık. Rakiplerimize, futbolun tüm paydaşlarına ve TFF'ye hep dostluk mesajları verdik. Ne yazık ki bu yaklaşımımızın zayıflık, basiretsizlik ve hatta acizlik gibi algılandığını gördük. Bu samimi yaklaşımımız maalesef spor camiasından hak ettiği karşılığı görmedi." ifadelerini kullandı.

Başkan Cengiz, Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasının hayata geçirildiği andan itibaren aleyhlerine haksızlık yapıldığını savunarak, şunları kaydetti:

"Türkiye'de VAR uygulamasının başladığı Süper Kupa finalinden bu yana açıkça Galatasaray aleyhine düzenli ve sürekli haksızlıklar yapıldığını gördük. Tüm spor kamuoyu da buna şahit oldu. Kasıtlı eylemlerin sürekli tekrarlanarak, hem de saha içinde seyirciyi tahrik edici şekilde dakikalarca kararsız kalınıp bekletilmekle ne hedeflenmektedir. Oysa IFAB'ın VAR ile ilgili maddesi açıkça; 'Hakem kararsız kalmamalıdır. Şüpheye düştüğü anda VAR kontrolünü hem duysal hem de görsel olarak yapmalıdır.' diyor. Aklıselim sahibi hiçbir insan ve sporseverin kabullenemeyeceği haksız kararın korkmadan, çekinmeden, onbinlerce seyircinin önde, kışkırtıcı şekilde uygulanmasının nasıl bir hedefi, nasıl bir açıklaması vardır? Merak ediyoruz. Burada hata değil, kasıt olduğuna inanıyoruz."

Süper Lig'in 11. haftasındaki Fenerbahçe derbisinde de aleyhlerine hata yapıldığını ileri süren Cengiz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"VAR sistemi son oynanan derbide rakip oyuncu maçın 87. dakikasında oyuncumuza ceza alanı içinde yaptığı faulde kullanılmadı. Hakem VAR'a gitmedi. Hakem Fırat Aydınus, itirazları duymazdan geldi. VAR'dan kontrole tenezzül dahi etmedi. Biz açıklamayla bu duruma itiraz ettik, VAR kayıtlarının açıklanmasını istedik, üstüne gariptir ceza aldık. Atiker Konyaspor maçının 88. dakikasında yine VAR hakemleriyle çok tartışmalı bir karar alındı. Hakem yine görüntüleri izlemeye dahi tenezzül etmedi. Yaklaşık 4 dakika boyunca kulaktan iletişimle saha içi, saha dışı tahrik sebebi oldu. Yetmezmiş gibi yanlış kararından dönmedi. Açıkça tekrarlardan görüldü ki tartışmalı pozisyon Galatasaray aleyhine asla penaltı olmamalıydı."

"Üç hakem, derhal hakemlik mesleğini bırakmalıdır"

Sarı-kırmızılı kulübün başkanı, Fırat Aydınus, Halis Özkahya ve Hüseyin Göçek'in hakemliği bırakmasını istedi.

TFF'nin Atiker Konyaspor maçındaki VAR kayıtlarını resmen açıklamaması durumunda IFAB, FIFA ve UEFA'ya başvuracaklarını dile getiren Cengiz, "Dürüstlük, şeffaflık gerektirir. Dürüst olmak için öncelikle açık olmak gerekir. Bu kavramlar maalesef şu anda karşılığını bulamamıştır. Penaltı olmayan pozisyonda VAR ile sahadaki hakemin konuşmalarının hemen deşifre edilip ve resmen açıklanmasını istiyoruz. Bu konunun netleşmesi için TFF gereğini yapmadığı takdirde IFAB, FIFA ve UEFA nezdinde derhal harekete geçilecektir. Galatasaray'ın haklarını gasp eden üç hakem Fırat Aydınus, Halis Özkahya ve Hüseyin Göçek, hakemlik camiasının dışında kalmalıdır. Bu üç hakem, derhal hakemlik mesleğini bırakmalıdır." şeklinde görüş belirtti.

TFF'nin şüpheyle yaklaşılan bir kurum olduğunu savunan Mustafa Cengiz, "Güvenilirliği sürekli olarak tartışılan bir kurum haline gelen TFF, bu durumun baş sorumlusudur. TFF, dünyanın gündemindeki 'football leaks' belgelerini neden yok saymaktadır. Bu federasyon 2002 dünya üçüncüsü, 2008 Avrupa üçüncüsü olan Türkiye'yi bugün 3. Lig'e düşürmüştür. Bu federasyon, içeride ve dışarıda Türkiye'yi temsil edememektedir. Son aldığı kararların tümü tartışılan TFF, şüphe ile yaklaşılan bir kuruma dönüşmüştür. TFF, tüm kurullarıyla derhal istifa etmelidir. Bu istifa, Türk futbolunun gelişebilmesi için gereklidir ve elzemdir. Camiamız, içeriden ve dışarıdan her türlü kışkırtmaya karşı uyanık olmalıdır. Geri çekilmeyeceğiz. Taraftarımızla sonuna kadar mücadeleye devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Cengiz, açıklamasını "Kenetlenin, başka Galatasaray yok." ifadesiyle tamamladı. Açıklama sırasında Mustafa Cengiz'e sarı-kırmızılı kulübün yönetim kurulu üyeleri de eşlik etti.