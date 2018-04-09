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Mustafa Cengiz'den Anıtkabir'e ziyaret

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ve beraberindeki heyet, Anıtkabir'i ziyaret etti.

Mustafa Cengiz'den Anıtkabir'e ziyaret

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ve beraberindeki heyet, Anıtkabir'i ziyaret etti.

09 Nisan 2018 Pazartesi 16:02
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Mustafa Cengiz'den Anıtkabir'e ziyaret

Başkan Cengiz'e ziyarette yönetim kurulu üyeleri ile Ankara Galatasaraylı Yönetici ve İşadamları Derneği (1905 AGS) yöneticileri eşlik etti.

Cengiz başkanlığındaki sarı-kırmızılılar, Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı ve saygı duruşunda bulundu.

Anıtkabir merdivenlerinde hatıra fotoğrafı çektiren heyet, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Başkan Mustafa Cengiz, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Aziz Atatürk,

Galatasaray Spor Kulübü Yönetimi olarak, bugün düşüncelerinizi ve hatıranızı simgeleyen Anıtkabir'e geldik.

Cumhuriyetimizin kurucusu olarak, Türk sporuna ve sporcusuna gösterdiğiniz; sadece zeki ve çevik değil aynı zamanda adil, eşit, dürüst, ahlaklı yarışma hedefi ve karakteri için şükranlarımızı sunmak adına huzurunuzdayız.

Galatasaray camiası olarak biz de kurucumuz Ali Sami Yen'in işaret ettiği gibi; yabancı takımları yenip, gösterdiğiniz hedefler doğrultusunda Galatasaray'ı ve dolayısıyla Türk sporunu dünyanın zirvesine çıkartmayı ana gayemiz olarak görüyoruz.

Ne mutlu bize."

AA

Anahtar Kelimeler:
Mustafa CengizAnkara Galatasaraylı Yönetici Ve İşadamları Derneği1905 AGS
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