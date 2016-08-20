Müslüman sporcular olimpiyat tarihine geçtiler

İSTANBUL

Brezilya'da devam eden 2016 Rio Olimpiyat Oyunları'nda yarışan Müslüman sporcular, kendi branşlarında elde ettikleri madalyalarla adlarını ülkelerinin olimpiyat tarihine yazdırdılar.

Elde ettikleri başarılarla adlarından en çok söz ettirenler, kadın sporcular oldu.

Kadınlar tekvandoda İsveçli rakibini yenerek ülkesinin gururu olan Kimia Alizadeh Zenoorin, bronz madalyaya uzanarak İran'a olimpiyat madalyası kazandıran ilk kadın sporcu olarak tarihe geçti. 18 yaşındaki sporcu, başarısı ile tarih yazdığını ve İranlı kadın sporcuların önünü açtığını vurguladı.

İslam Cumhuriyeti Haber Ajansı Muhabiri (IRNA) Hamid Ghadimi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Tarihimizde ilk kez bir kadın sporcumuz olimpiyatlarda madalya elde ediyor. İran’da tüm manşetlerde Kimia var. Sadece bizim ülkemiz için değil Müslüman ülkelerdeki başörtülü sporculara da ilham ve cesaret veren bir madalya bu. Yani bir madalyadan çok daha kıymetli." ifadelerini kullanmıştı.

International News Muhabiri Davoud Abedi ise "İran bu zaferi yıllardır bekliyordu. Kimia Alizadeh daha 18 yaşında. Sadece İran’a kadınlarda ilk madalyasını getirmedi, tarihimizdeki en genç olimpiyat madalyası sahibi sporcu olarak da bir ilki yaşattı. Onun büyük başarısı herkese ilham verecek nitelikte." şeklinde görüş belirtmişti.

Ibtihaj Muhammed

Olimpiyatlarda eskrim branşında, kadınlar takım kılıçta 30 yaşındaki Ibtihaj Muhammed, İtalyan rakibini yenip bronz madalyanın sahibi oldu. Müslüman eskrimci Muhammed, ABD'yi olimpiyatlarda başörtüsüyle temsil eden ve madalya kazanan ilk sporcu unvanını kazandı.

Kazandığı ödül sonrası Türk halkına teşekkür eden Ibtihaj Muhammed, "Türklerin büyük desteğini unutamam. Gerek sosyal medyadan gerekse e-postalarla bana gönderikleri mesajlarla moral verdiler. Onların sayesinde şu anda kürsüdeyim. Bana sahip çıktıkları için şükranlarımı sunuyorum." şeklinde ifadeler kullanmıştı.

Majlinda Kelmendi

Kadınlar judo 52 kilo finalinde İtalyan Odette Giuffrida'yı yenen Kosovalı Majlinda Kelmendi, altın madalyaya ulaştı. Aynı zamanda Galatasaray'ın da sporcusu olan Kelmendi'nin bu başarısıyla Kosova, tarihinde ilk kez yer aldığı olimpiyatlara altın madalyayla başladı.

Ülkesine tarihi başarı yaşatan 25 yaşındaki Kelmendi, "Çok mutluyum. Umarım kazandığım zafer birkaç günde olsa Kosova halkının yüzünde gülümsemeye neden olur ve bu zor günlerde sorunlarını unutturur." şeklinde açıklama yapmıştı.

Fehaid el-Deehani

Atıcılık branşında, erkekler double trap kategorisinde ülkesi Kuveyt'e verilen ceza nedeniyle oyunlara Bağımsız Olimpiyat Atletleri Takımı ile katılan 49 yaşındaki Fehaid el-Deehani, finalde İtalyan Marco Innocenti'yi eleyip altın madalyaya uzandı.

Birinci olan el-Deehani, olimpiyatlarda bağımsız sporcular takımıyla altın madalya kazanan ilk isim oldu.

Dilshod Nazarov

Erkekler çekiç atmada art arda Tacikistan adına 4 olimpiyata katılan Dilshod Nazarov, final serisinde 78.68 metrelik atışıyla rakiplerini geride bıraktı. 34 yaşındaki sporcu altın madalya elde ederek Tacikistan'a olimpiyatlar tarihinde ilk altın madalyayı kazandıran sporcu unvanını elde etti.

Ahmad Abughaush

Tekvandoda erkekler 68 kilo finalinde Rus Alexey Denisenko'yu 10-6 mağlup eden Ürdünlü Ahmad Abughaush, ülkesinin kahramanı oldu. 20 yaşındaki sporcu Ürdün'e olimpiyatlar tarihinde ilk altın madalyayı kazandırdı.

Hedaya Wahba ve Dalilah Muhammed

ABD'li 26 yaşındaki Dalilah Muhammed, kadınlar 400 metre engellide 53.13 saniye ile birinci olup ilk olimpiyatında altın madalyaya uzandı.

Mısırlı 23 yaşındaki Hedaya Wahba ise tekvando kadınlar 57 kiloda bronz madalyayı boynuna takarak ilk kez katıldığı olimpiyatlarda ülkesine madalya ile döndü.