Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 31°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
96955
ALTIN
186.497
DOLAR
4.6546
STERLİN
6.1279
EURO
5.4298
Yasmin’le Gidenlere  ’Geri Gelme’ Diyoruz
Yasmin’le Gidenlere  ’Geri Gelme’ Diyoruz
"Pepe benim için bir fırsat"
"Pepe benim için bir fırsat"
Milli okçular hedefi 12'den vurdu
Milli okçular hedefi 12'den vurdu
Kombine biletlere büyük ilgi
Kombine biletlere büyük ilgi
Megan Fox, Çanakkale'de
Megan Fox, Çanakkale'de

Muslera ve Vida yoluna devam ediyor

Spor Toto Süper Lig'de forma giyen futbolcular arasında sadece Fernando Muslera ve Domagoj Vida, milli takımları ile 2018 FIFA Dünya Kupası'nda mücadelesini sürdürüyor

Muslera ve Vida yoluna devam ediyor

Spor Toto Süper Lig'de forma giyen futbolcular arasında sadece Fernando Muslera ve Domagoj Vida, milli takımları ile 2018 FIFA Dünya Kupası'nda mücadelesini sürdürüyor

03 Temmuz 2018 Salı 12:29
0 Okunma
Muslera ve Vida yoluna devam ediyor

Rusya'nın ev sahipliği yaptığı 2018 FIFA Dünya Kupası'nda Spor Toto Süper Lig kulüplerinde forma giyen yalnızca 2 isim çeyrek finali görebildi.

Galatasaray forması giyen kaleci Fernando Muslera, Uruguay Milli Takımı'nda, Beşiktaş'ın stoperi Domagoj Vida da Hırvatistan Milli Takımı'nda kupada yoluna devam ediyor.

Dünya Kupası başlarken geçen sezon Spor Toto Süper Lig'de forma giyen 22 oyuncu farklı milli takım kadrolarında yer aldı. Bu isimlerden 19'unun bulunduğu milli takımlar son 8 takım arasına kalamadı. Son 16 turunda İsveç ile karşılaşacak İsviçre'nin kadrosunda yer alan ve şu ana kadar süre alamayan Johan Djourou'nun, Antalyaspor ile olan sözleşmesi feshedilmişti. 

Muslera 4 maçta 1 gol yedi

Çeyrek finalde Fransa ile eşleşen Uruguay'ın file bekçisi Fernando Muslera, oynadıkları 4 maçta da kalesindeki yerini aldı.

Teknik direktör Oscar Tabarez'in en güvendiği isimlerden biri olan Galatasaraylı file bekçisi, bütün maçlarda ilk 11'de sahaya çıktı ve 90 dakika oyunda kaldı.

Muslera; Rusya, Mısır ve Suudi Arabistan ile oynadıkları grup maçlarını gol yemeden tamamladı. Galatasaraylı file bekçisi, turnuvadaki tek golü, son 16 turunda Portekiz ile oynadıkları mücadelede Beşiktaşlı Pepe'den yedi.

Deneyimli file bekçisinin kalesini koruduğu Uruguay, 6 Temmuz Cuma günü Fransa ile yarı finale çıkma maçında karşı karşıya gelecek.

Vida 4'te 3 yaptı

Turnuvanın dikkati çeken ekiplerinden Hırvatistan'ın kadrosunda yer alan Beşiktaş'ın stoperi Domagoj Vida, takımının 4 maçının 3'ünde forma giydi.

Hırvatistan'ın grupta Nijerya ve Arjantin'i mağlup ettiği maçlara ilk 11'de başlayan Vida, iki karşılaşmada da 90 dakika sahada kaldı. Vida, son 16 turunu garantileyerek çıktıkları İzlanda maçında ise dinlendirildi.

Vida, son 16 turunda Danimarka ile oynanan maçta da savunmadaki yerini aldı.

Beşiktaşlı oyuncunun da formasını giydiği Hırvatistan, 7 Temmuz Cumartesi günü ev sahibi Rusya ile yarı finale çıkma mücadelesi verecek. 

Süper Lig'deki 22 isimden 7'si grupları geçebildi

Geçen sezon Süper Lig'de forma giyen ve Dünya Kupası kadrolarında yer alan 22 futbolcudan yalnızca 7'sinin yer aldığı milli takımlar grup aşamasını geçebildi.

Portekiz'de, Beşiktaş forması giyen Ricardo Quaresma ve Pepe ile Göztepeli Beto, Hırvatistan'da Domagoj Vida, Uruguay'da Galatasaraylı Fernando Muslera, Japonya'da Galatasaraylı Yuto Nagatomo ve Antalyaspor'da forma giyen İsviçre Milli Takımı oyuncusu Johan Djourou son 16 turunu gördü.

Geçen sezon Süper Lig'de oynayan ve Dünya Kupası kadrolarında yer alan isimler şöyle:

Beşiktaş: Ricardo Quaresma, Pepe (Portekiz), Domagoj Vida (Hırvatistan), Tosic (Sırbistan)

Bursaspor: Aziz Eraltay (Avustralya), Abdullahi Shehu, William Ekong (Nijerya), Moussa Sow (Senegal)

Galatasaray: Fernando Muslera (Uruguay), Yuto Nagatomo (Japonya), Younes Belhanda (Fas)

Kasımpaşa: Siyam Ben Youssef (Tunus), Kenneth Omeruo (Nijerya), Trezeguet (Mısır)

Fenerbahçe: Nabil Dirar (Fas)

Medipol Başakşehir: Manuel da Costa (Fas)

Trabzonspor: Ogenyi Onazi (Nijerya)

Göztepe: Beto (Portekiz)

Evkur Yeni Malatyaspor: Khalid Boutaib (Fas)

Antalyaspor: Johan Djourou (İsviçre)

Aytemiz Alanyaspor: Lamine Gassama (Senegal)

Kardemir Karabükspor: Olafur Ingi Skulason (İzlanda)

AA

Anahtar Kelimeler:
Rusya2018 FIFA Dünya KupasıSpor Toto Süper LigDomagoj VidaFernando Muslera
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Üç büyükler'in verim alamadığı İspanyol futbolcular
'Üç büyükler'in verim alamadığı İspanyol futbolcular
"Pepe benim için bir fırsat"
"Pepe benim için bir fırsat"
Milli okçular hedefi 12'den vurdu
Milli okçular hedefi 12'den vurdu
A Milli Kadın Voleybol Takımı'na karşılama
A Milli Kadın Voleybol Takımı'na karşılama
Fenerbahçe Doğuş'un yıldızı Wanamaker NBA'de
Fenerbahçe Doğuş'un yıldızı Wanamaker NBA'de
Kombine biletlere büyük ilgi
Kombine biletlere büyük ilgi
Hedefi dünya şampiyonluğu
Hedefi dünya şampiyonluğu
İsveç ile İsviçre'nin 98 yıllık rekabeti
İsveç ile İsviçre'nin 98 yıllık rekabeti
Potada milliler Dünya Kupası yolunda
Potada milliler Dünya Kupası yolunda

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ