Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 23°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
99171
ALTIN
193.398
DOLAR
4.5921
STERLİN
6.1943
EURO
5.3613
"Fon girişi başladı"
"Fon girişi başladı"
Hedefi ay-yıldızlı forma
Hedefi ay-yıldızlı forma
BEŞİR BAYRAKTAR KİMLERE “OLMADI” DİYOR?
BEŞİR BAYRAKTAR KİMLERE “OLMADI” DİYOR?
Hindistan'da fırtına
Hindistan'da fırtına
Tecavüzcü için Kadıköy'den ses yükseliyor
Tecavüzcü için Kadıköy'den ses yükseliyor
Flaş Haber
UBER'e rekor ceza
Kapat

Muslera, Uruguay Milli Takımı'nın nihai kadrosunda

Rusya'da düzenlenecek 2018 FIFA Dünya Kupası'nda yer alacak Uruguay'ın nihai kadrosunda Galatasaray'ın kalecisi Muslera da yer aldı.

Muslera, Uruguay Milli Takımı'nın nihai kadrosunda

Rusya'da düzenlenecek 2018 FIFA Dünya Kupası'nda yer alacak Uruguay'ın nihai kadrosunda Galatasaray'ın kalecisi Muslera da yer aldı.

03 Haziran 2018 Pazar 17:43
0 Okunma
Muslera, Uruguay Milli Takımı'nın nihai kadrosunda

Uruguay Milli Futbol Takımı'nın, 2018 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek kadrosunda Galatasaray'dan Fernando Muslera'ya da yer verildi.

Uruguay Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 14 Haziran-15 Temmuz tarihlerinde Rusya'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda mücadele edecek 23 kişilik milli takım nihai kadrosu belirlendi.

Teknik direktör Oscar Tabarez tarafından belirlenen listede, Spor Toto Süper Lig'den Galatasaray'ın kalecisi Fernando Muslera da yer aldı.

A Grubu'nda Rusya, Suudi Arabistan ve Mısır ile mücadele edecek Uruguay'ın 2018 FIFA Dünya Kupası için belirlenen 23 kişilik nihai kadrosu şöyle:

Kaleci: Fernando Muslera (Galatasaray), Martin Silva (Vasco da Gama), Martin Campana (Independiente)

Defans: Diego Godin, Jose Maria Gimenez (Atletico Madrid), Sebastian Coates (Sporting Lizbon), Maximiliano Pereira (Porto), Gaston Silva (Independiente), Martin Caceres (Lazio), Guillermo Varela (Penarol)

Orta saha: Nahitan Nandez (Boca Juniors), Lucas Torreira, Matias Vecino (Inter), Rodrigo Bentancur (Juventus), Carlos Sanchez, Giorgian De Arrascaeta (Cruzeiro), Diego Laxalt (Genoa), Cristian Rodriguez (Penarol)

Forvet: Cristhian Stuani (Girona), Maximiliano Gomez (Celta Vigo), Jonathan Urretaviscaya (Monterrey), Edinson Cavani (Paris Saint-Germain), Luis Suarez (Barcelona)

AA

Anahtar Kelimeler:
Uruguay Milli Futbol Takımı2018 FIFA Dünya KupasıFernando Muslera
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İtalya'da zafer Lorenzo'nun
İtalya'da zafer Lorenzo'nun
Hedefi ay-yıldızlı forma
Hedefi ay-yıldızlı forma
THY Avrupa Ligi'nden takvim açıklaması
THY Avrupa Ligi'nden takvim açıklaması
Ferguson taburcu oldu
Ferguson taburcu oldu
Cem İlkel finalde kaybetti
Cem İlkel finalde kaybetti
"Taraftara layık olmaya çalışacağız"
"Taraftara layık olmaya çalışacağız"
"Muharrem Usta'dan sözünü tutmasını bekliyoruz"
"Muharrem Usta'dan sözünü tutmasını bekliyoruz"
Dördüncü olmamıza rağmen örnek bir takım olduk
Dördüncü olmamıza rağmen örnek bir takım olduk
"Asla taviz vermedik"
"Asla taviz vermedik"

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ