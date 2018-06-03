Muslera, Uruguay Milli Takımı'nın nihai kadrosunda

Uruguay Milli Futbol Takımı'nın, 2018 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek kadrosunda Galatasaray'dan Fernando Muslera'ya da yer verildi.

Uruguay Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 14 Haziran-15 Temmuz tarihlerinde Rusya'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda mücadele edecek 23 kişilik milli takım nihai kadrosu belirlendi.

Teknik direktör Oscar Tabarez tarafından belirlenen listede, Spor Toto Süper Lig'den Galatasaray'ın kalecisi Fernando Muslera da yer aldı.

A Grubu'nda Rusya, Suudi Arabistan ve Mısır ile mücadele edecek Uruguay'ın 2018 FIFA Dünya Kupası için belirlenen 23 kişilik nihai kadrosu şöyle:

Kaleci: Fernando Muslera (Galatasaray), Martin Silva (Vasco da Gama), Martin Campana (Independiente)

Defans: Diego Godin, Jose Maria Gimenez (Atletico Madrid), Sebastian Coates (Sporting Lizbon), Maximiliano Pereira (Porto), Gaston Silva (Independiente), Martin Caceres (Lazio), Guillermo Varela (Penarol)

Orta saha: Nahitan Nandez (Boca Juniors), Lucas Torreira, Matias Vecino (Inter), Rodrigo Bentancur (Juventus), Carlos Sanchez, Giorgian De Arrascaeta (Cruzeiro), Diego Laxalt (Genoa), Cristian Rodriguez (Penarol)

Forvet: Cristhian Stuani (Girona), Maximiliano Gomez (Celta Vigo), Jonathan Urretaviscaya (Monterrey), Edinson Cavani (Paris Saint-Germain), Luis Suarez (Barcelona)