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Murray ve Serena Williams ilk sırada

Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nda 4. turda elenmesine rağmen Murray, erkekler, şampiyon olan Serena Williams ise kadınlar dünya sıralamasının zirvesinde yer aldı.

Murray ve Serena Williams ilk sırada

Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nda 4. turda elenmesine rağmen Murray, erkekler, şampiyon olan Serena Williams ise kadınlar dünya sıralamasının zirvesinde yer aldı.

30 Ocak 2017 Pazartesi 12:21
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Murray ve Serena Williams ilk sırada

 Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ın ardından açıklanan dünya sıralamalarında, erkeklerde Büyük Britanyalı Andy Murray, kadınlarda ABD'li Serena Williams zirvede yer aldı.

Geçen sezon kariyerinde ilk kez Profesyonel Erkek Tenisçiler Birliği'nin (ATP) açıkladığı dünya sıralamasında ilk sıraya çıkan Büyük Britanyalı Andy Murray, 4. turda elenmesine karşın 11 bin 540 puanla zirvedeki yerini korudu.

6 şampiyonluğunun bulunduğu Avustralya Açık'a 2. turda veda eden Sırp Novak Djokovic de 2. sırada kalmayı sürdürdü. Turnuvada yarı final oynayan İsviçreli Stanislas Wawrinka, bir sıra yükselerek 3'üncülüğe yerleşti.

Sakatlığı yüzünden verdiği 6 aylık aranın ardından Avustralya Açık'taki 5'inci, kariyerindeki 18'inci grand slam şampiyonluğuna ulaşan İsviçreli Roger Federer, 7 basamak atlayarak 10'unculuğa çıktı.

2014 Fransa Açık'taki zaferinden bu yana ilk grand slam finalini oynayan Rafael Nadal ise 9'unculuktan 6'ncılığa yükseldi.

Milli tenisçi Marsel İlhan ise elemeleri geçemediği Avustralya Açık sonrasında, 1 basamak yükselerek 238. sırada kendine yer buldu.

- Williams, zirveyi Kerber'den geri aldı

Avustralya Açık'taki 7'nci, grand slam turnuvalarındaki 23'üncü şampiyonluğunu elde eden ABD'li Serena Williams, 2016 ABD Açık'ın ardından Angelique Kerber'e kaptırdığı zirveye yeniden yerleşti.

"Açık dönemde en fazla grand slam şampiyonluğu bulunan tenisçi" unvanını tek başına ele geçiren Williams, Kadın Tenisçiler Birliği (WTA) tarafından açıklanan dünya sıralamasında, 7 bin 780 puanla ilk sırada yer aldı.

Son şampiyon unvanıyla geldiği Avustralya Açık'a 4. turda veda eden Alman raket Kerber, 2'nciliğe geriledi. Avustralya'da ilk kez son 8'e kalan Çek Karolina Pliskova ise 2 sıra yükselerek kariyerinin en iyi derecesi olan 3'üncülüğe çıktı.

Avustralya Açık'ta ilk kez ana tablodan katılan milli tenisçi Çağla Büyükakçay, 8 basamak atlayarak 82'nciliğe yükseldi. Elemeleri geçemeyen İpek Soylu ise 158'incilikten 161'inciliğe düştü.

AA

Anahtar Kelimeler:
ATPABDAvustralya Açık Tenis TurnuvasıRafael Nadal
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