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Murat Cavcav kupada 10 yıl öncesini hatırlattı

Gençlerbirliği Kulübü Başkan Vekili Cavcav, Türkiye Kupası'ndaki Kayserispor mücadelesini 10 yıllık rövanş olarak değerlendirdiklerini söyledi.

Murat Cavcav kupada 10 yıl öncesini hatırlattı

Gençlerbirliği Kulübü Başkan Vekili Cavcav, Türkiye Kupası'ndaki Kayserispor mücadelesini 10 yıllık rövanş olarak değerlendirdiklerini söyledi.

02 Şubat 2017 Perşembe 13:08
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Murat Cavcav kupada 10 yıl öncesini hatırlattı

Gençlerbirliği Kulübü Başkan Vekili Murat Cavcav, başkent ekibinin Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda oynayacağı Kayserispor maçına ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Kırmızı-siyahlı ekibin son yıllarda kupa heyecanından erken uzaklaştığına dikkati çeken Cavcav, "Kupada son finali 10 yıl önce Kayserispor’a karşı oynadık. Penaltılarla kaybetmiştik. Maça o finalin rövanşını almak için çıkacağız. Penaltılarla ya da değil mutlaka kazanmalıyız." diye konuştu.

Kayseri temsilcisinin Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında sürpriz yaparak Fenerbahçe'yi sahasında 4-1 yendiğini hatırlatan Cavcav, "Burası Ankara, favori biziz. Kupa maçlarının heyecanı çok farklıdır. Telafisi olmayan bir 90 dakika oynayacağız. Teknik ekibimize ve futbolcularımıza güveniyorum. Gerekeni yapacaklar." ifadelerini kullandı.

"Avrupa'ya giden en kısa yol" 

Kırmızı-siyahlı ekibin Türkiye Kupası'nı iki kez Ankara'ya getirdiğini anımsatan Cavcav, "Avrupa'ya giden en kısa yolun kupadan geçtiğinin farkındayız. Daha önce bunu yaptık. Bir kez daha temsil ettiğimiz bu güzel şehre Avrupa heyecanını yaşatmak istiyoruz." diye görüş belirtti.

AA

Anahtar Kelimeler:
GençlerbirliğiMurat CavcavKayserispor
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