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 Muhteşem bir geri dönüş yaptık

Bursaspor Kulübü İkinci Başkanı Ademoğlu, "Fenerbahçe karşısında 1-0 yenik duruma düşmemize, 10 kişi kalmamıza rağmen muhteşem bir geri dönüş yaptık" dedi.

 Muhteşem bir geri dönüş yaptık

Bursaspor Kulübü İkinci Başkanı Ademoğlu, "Fenerbahçe karşısında 1-0 yenik duruma düşmemize, 10 kişi kalmamıza rağmen muhteşem bir geri dönüş yaptık" dedi.

12 Şubat 2017 Pazar 16:23
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 Muhteşem bir geri dönüş yaptık

BURSA

Bursaspor, Fenerbahçe karşısında 1-0 yenik duruma düşmelerine ve 10 kişi kalmalarına rağmen alınan 1 puandan memnun.

Kulüp ikinci başkanı Ali Ademoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün akşamki maçın yönetim, teknik heyet, futbolcular, camia ve taraftar bütünleştiğinde Bursaspor'un aşamayacağı engel bulunmadığının en önemli göstergesi olduğunu söyledi.

Camia olarak tartışmaları bir kenara bırakıp kenetlenmeye odaklanmaları gerektiğini aktaran Ademoğlu, Fenerbahçe maçında taraftarların alınan 1 puanda çok önemli payı olduğunu, aynı katkıyı ve desteği ligin kalan haftalarında da görmek istediklerini kaydetti.

Ademoğlu, 4 lig maçında alınan yenilgi ve Ziraat Türkiye Kupası'ndan elenmenin takım üzerinde travma oluşturduğunun altını çizerek, "Fenerbahçe karşısında 1-0 yenik duruma düşmemize, 10 kişi kalmamıza rağmen muhteşem bir geri dönüş yaptık. Taraftarlarımızın takım mağlupken bile ortaya koyduğu destek müthişti. Bundan hepimiz bir ders çıkarmalıyız." ifadelerini kullandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
AdemoğluFenerbahçeBursaönce Vatan
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