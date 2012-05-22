Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 13°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Mourinho'nun sözleşmesi uzatıldı

İspanya'nın Real Madrid Kulübü, teknik direktör Jose Mourinho'nun sözleşmesinin 2016 yılına kadar uzatıldığını duyurdu.

Mourinho'nun sözleşmesi uzatıldı

İspanya'nın Real Madrid Kulübü, teknik direktör Jose Mourinho'nun sözleşmesinin 2016 yılına kadar uzatıldığını duyurdu.

22 Mayıs 2012 Salı 17:12
596 Okunma
Mourinho'nun sözleşmesi uzatıldı

MADRİD 

Real Madrid resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, "Dünyanın en iyi teknik direktörü, 2016'ya kadar Real Madrid'de" ifadesini kullandı. 
2010 yılında Real Madrid'e gelen Mourinho'nun, normalde 2014 Haziran ayına kadar olan sözleşmesi 2 yıl uzatıldı. Başarılarla dolu bir kariyeri olan Portekizli teknik direktör, Porto'da 3, Chelsea'de 4, İnter'de 2 yıl kalırken, sözleşmesini tamamlaması halinde Real Madrid'de en az 6 yıl görevde bulunacak.
Real Madrid kulübü, Mourinho'nun geçen iki sezonda (Önce Kral Kupası, ardından lig şampiyonluğu) çok büyük başarılara imza attığı vurgulayıp, "Mourinho, ikinci sezonunda rekorlar kırıp, Real Madrid'e kulüp tarihindeki 32. lig şampiyonluğu kazandırdı. 121 golle La Liga tarihindeki en fazla gol atan takım unvanını ele geçiren Real Madrid, 100 puanla La Liga'da en çok puanla şampiyon olan takım oldu. Bu rakamlarla Mourinho, şimdiden Real Madrid tarihinde La Liga'da en fazla maç kazanan 5. teknik direktör" diye yazdı. 
Portekiz, İngiltere, İtalya ve İspanya liglerinde şampiyonluk kazanan tek teknik direktör olan Mourinho ile son iki sezonda Real Madrid, 117 maçta 322 gol attı.

AA

Son Güncelleme: 22.05.2012 09:13
Anahtar Kelimeler:
IspanyaMourinhoReal Madrid
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Nagatomo'dan Fatih Terim'e övgü
Nagatomo'dan Fatih Terim'e övgü
Son 12 sezonun en golcü takımı Galatasaray
Son 12 sezonun en golcü takımı Galatasaray
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Trabzonspor ile Akhisarspor 12. randevuda
Trabzonspor ile Akhisarspor 12. randevuda
Fenerbahçe, Evkur Yeni Malatyaspor maçına hazır
Fenerbahçe, Evkur Yeni Malatyaspor maçına hazır
Dünyanın her yerinde Beşiktaş biliniyor
Dünyanın her yerinde Beşiktaş biliniyor
Antalyaspor, Göztepe maçına hazır
Antalyaspor, Göztepe maçına hazır
Haftanın MVP'si Causeur
Haftanın MVP'si Causeur

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ