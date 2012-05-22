Mourinho'nun sözleşmesi uzatıldı

MADRİD

Real Madrid resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, "Dünyanın en iyi teknik direktörü, 2016'ya kadar Real Madrid'de" ifadesini kullandı.

2010 yılında Real Madrid'e gelen Mourinho'nun, normalde 2014 Haziran ayına kadar olan sözleşmesi 2 yıl uzatıldı. Başarılarla dolu bir kariyeri olan Portekizli teknik direktör, Porto'da 3, Chelsea'de 4, İnter'de 2 yıl kalırken, sözleşmesini tamamlaması halinde Real Madrid'de en az 6 yıl görevde bulunacak.

Real Madrid kulübü, Mourinho'nun geçen iki sezonda (Önce Kral Kupası, ardından lig şampiyonluğu) çok büyük başarılara imza attığı vurgulayıp, "Mourinho, ikinci sezonunda rekorlar kırıp, Real Madrid'e kulüp tarihindeki 32. lig şampiyonluğu kazandırdı. 121 golle La Liga tarihindeki en fazla gol atan takım unvanını ele geçiren Real Madrid, 100 puanla La Liga'da en çok puanla şampiyon olan takım oldu. Bu rakamlarla Mourinho, şimdiden Real Madrid tarihinde La Liga'da en fazla maç kazanan 5. teknik direktör" diye yazdı.

Portekiz, İngiltere, İtalya ve İspanya liglerinde şampiyonluk kazanan tek teknik direktör olan Mourinho ile son iki sezonda Real Madrid, 117 maçta 322 gol attı.