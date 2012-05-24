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Mourinho'dan Terim'e övgü

İstanbul'a gelen Real Madrid'in dünyaca ünlü teknik direktörü Mourinho, meslektaşı Fatih Terim için övgü dolu sözler sarf etti.

Mourinho'dan Terim'e övgü

İstanbul'a gelen Real Madrid'in dünyaca ünlü teknik direktörü Mourinho, meslektaşı Fatih Terim için övgü dolu sözler sarf etti.

24 Mayıs 2012 Perşembe 16:32
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Mourinho'dan Terim'e övgü

İSTANBUL 

Bir inşaat firmasının organizasyonuyla İstanbul'a gelen İspanyol ekip Real Madrid'in dünyaca ünlü teknik direktörü Jose Mourinho, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim için ''Çok iyi bir hoca'' dedi. 
Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO) tarafından Çırağan Sarayı'nda gerçekleştirilen, ''Sürdürülebilir Başarı İçin Liderlik Konferansı''na katılmak üzere İstanbul'a gelen Portekizli teknik adam, konferans öncesinde firmanın Şişli'de hayata geçireceği ''Bomonti Time Residence'' projesinin tanıtımına katıldı.
Tanıtımın sonunda, inşa edilecek binanın maketi üzerindeki örtüyü kaldıran Mourinho, Sinpaş GYO İcra Kurulu Başkanı Ömer Faruk Çelik'in, ''Bu binada kendisine bir 'penthouse' daire vereyim, ben Galatasaray başkanı olursam, takımın başına geçsin'' isteğiyle karşılaştı. Bu soruya, ''Galatasaray'ın bana ihtiyacı yok'' yanıtını veren Mourinho, Çelik'in, ''Şimdi değil, ben başkan olursam'' demesi üzerine de, ''Fatih Terim çok iyi bir hoca'' şeklinde konuştu.

AA

Son Güncelleme: 24.05.2012 08:33
Anahtar Kelimeler:
TerimMourinhon
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