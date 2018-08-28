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'Mourinho uçurumun kıyısında'

Son iki lig maçını kaybeden İngiliz ekibi Manchester United'ı çalıştıran ve basın mensuplarıyla yaşadığı sorunlarla gündeme gelen Mourinho, yoğun eleştirilere maruz kaldı.

'Mourinho uçurumun kıyısında'

Son iki lig maçını kaybeden İngiliz ekibi Manchester United'ı çalıştıran ve basın mensuplarıyla yaşadığı sorunlarla gündeme gelen Mourinho, yoğun eleştirilere maruz kaldı.

28 Ağustos 2018 Salı 12:27
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'Mourinho uçurumun kıyısında'

İngiltere Premier Lig'in ilk 3 haftasında 2 yenilgi alan Manchester United'ın teknik direktörü Jose Mourinho, son dönemde basınla yaşadığı sorunlarla da gündeme geliyor. 

Takımının evinde 3-0 kaybettiği Tottenham maçının ardından düzenlediği basın toplantısında saygı beklediğini vurgulayan Portekizli çalıştırıcı, "Maçı 3-0 kaybettik. Premier Lig'deki şampiyonluk sayımla aynı. Ligdeki diğer 19 teknik direktörün toplamından fazla. Benim 3, diğerlerinin 2 şampiyonluğu var. Bana saygı gösterin, saygı, saygı, saygı..." ifadelerini kullanarak toplantıyı yarıda terk etti.

Maç öncesi düzenlendiği basın toplantısını da planlanandan yarım saat önce gerçekleştirerek çok sayıda gazetecinin kaçırmasına yol açan ve 13 soruya 4 dakika 19 saniye içinde kısa yanıtlarla cevap vererek meslek hayatının en kısa açıklamalarına imza atan 55 yaşındaki teknik adam, ülke basınının yoğun eleştirilerine maruz kaldı.

Mirror gazetesinde, Mourinholu Manchester United'ın son 26 yılın en kötü lig başlangıcına imza attığı hatırlatılarak, "Mourinho uçurumun kıyısına kadar geldi. Kötü bir sonuç daha alınması halinde Old Trafford günleri sona erebilir." değerlendirilmesinde bulunuldu.

BBC Sport'ta ise Mourinho ile basın arasındaki gerilimin takıma da yansıdığı vurgulanarak, "Futbolcular ile Portekizli çalıştırıcı arasında bir sorun var ve sahada herkes isteksiz oynuyor. Mourinho'nun teknik direktörlük kariyeri harika olsa da takımı çok sıradan bir futbol oynuyor." şeklinde görüş belirtilti.

Daily Mail'de de, saygı bekleyen Mourinho'nun son dönemdeki tavırlarıyla en büyük saygısızlığı basın mensuplarına yaptığı belirtilerek, "Takım taktik açıdan kötü, birçok oyuncu yanlış bölgede oynuyor. Manchester United, bu sezon Manchester City ya da Liverpool ile yarışacak düzeyde gözükmüyor. Mourinho kariyerinin en kötü dönemini yaşıyor ve kendi sonunu usta hamlelerle hazırlıyor." ifadeleri kullanıldı.

Daily Star'da ise, son olarak Real Madrid'i çalıştıran Fransız teknik adam Zinedine Zidane'ın, Manchester United'da Mourinho'nun yerine teknik direktörlük görevine getirilebileceği iddia edildi.

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Anahtar Kelimeler:
İngiltere Premier LigManchester UnitedJose Mourinho
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