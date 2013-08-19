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MotoGP'de zafer Marquez'in

MotoGP'de sezonun 10. yarışı Indianapolis Grand Prix'sini Honda takımının İspanyol pilotu Marc Marquez kazandı.

MotoGP'de zafer Marquez'in

MotoGP'de sezonun 10. yarışı Indianapolis Grand Prix'sini Honda takımının İspanyol pilotu Marc Marquez kazandı.

19 Ağustos 2013 Pazartesi 08:20
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MotoGP'de zafer Marquez'in
ANKARA

MotoGP'de sezonun 10. yarışı Indianapolis Grand Prix'sini Honda takımının İspanyol pilotu Marc Marquez kazandı.

Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonu MotoGP'de 27 turluk sezonunun 10. yarışı, ABD'nin Indiana eyaletindeki 4 bin 216 metrelik Indianapolis Pisti'nde yapıldı.

Yarışa ilk cepten başlayan Repsol Honda takımından İspanyol Marc Marquez, 44:52.463'lük derecesiyle damalı bayrağı ilk sırada geçerek kariyerinin 4. MotoGP zaferine ulaştı.

Marquez'in ardından vatandaşı ve takım arkadaşı İspanyol Dani Pedrosa 3.495 saniye farkla 2. sırada yer alırken, Yamaha takımının diğer İspanyol sürücüsü Jorge Lorenzo ise 5.570 saniye farkla üçüncülüğü elde etti.

Yarışta ilk üçe giren Marquez, Pedrosa ve Lorenzo sürücüler klasmanında da aynı sırayla ilk üçte bulunuyor.

MotoGP'de, sezonun 11 yarışı olan Çek Cumhuriyeti Grand Prix'si 25 Ağustos'ta koşulacak.

AA

Son Güncelleme: 19.08.2013 08:21
Anahtar Kelimeler:
MotoGPde Zafer Marquezin
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