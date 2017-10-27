MotoGP heyecanı Malezya'da sürecek

İSTANBUL

Dünyanın en büyük motor sporları organizasyonlarından MotoGP'de sezonun 17. yarışı, Malezya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek.

Sepang şehriyle aynı adı taşıyan 5,5 kilometrelik pistte 20 tur üzerinden gerçekleştirilecek yarış, pazar günü TSİ 10.00'da başlayacak.

MotoGP'de geride kalan 16 yarışın 10'unu İspanyol, 6'sını ise İtalyan pilotlar kazandı. Repsol Honda takımının sürücülerinden İspanyol Marc Marquez üçüncü, dokuzuncu, onuncu, on üçüncü, on dördüncü ve on altıncı, Movistar Yamaha takımından İspanyol Maverick Vinales birinci, ikinci ve beşinci etaptaki yarışlardan galip ayrıldı. Aynı ülkeden Dani Pedrosa da dördüncü etapta galibiyete ulaştı. Altıncı, yedinci, on birinci, on ikinci ve on beşinci yarışta Ducati takımından İtalyan Andrea Dovizioso, sekizinci etapta ise Movistar Yamaha'dan İtalyan Valentino Rossi zirveyi rakiplerine bırakmadı.



Pilotlar klasmanı

Sezonun 16. yarışının ardından pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

1. Marc Marquez (İspanya) - 269 puan

2. Andrea Dovizioso (İtalya) - 236

3. Maverick Vinales (İspanya) - 219

4. Valentino Rossi (İtalya) - 188

5. Dani Pedrosa (İspanya) - 174