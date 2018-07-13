Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
90054
ALTIN
193.911
DOLAR
4.8549
STERLİN
6.3823
EURO
5.6477
Kerber finalde
Kerber finalde
Zuhal Olcay'a hapis cezası
Zuhal Olcay'a hapis cezası
Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı
Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 2 ölü,...
Turistik belde kadın astsubaya emanet
Turistik belde kadın astsubaya emanet
Deniz polisinden "trol" operasyonu
Deniz polisinden "trol" operasyonu

MotoGP heyecanı Almanya'da sürecek

MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 9. yarışı, Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek.

MotoGP heyecanı Almanya'da sürecek

MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 9. yarışı, Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek.

13 Temmuz 2018 Cuma 10:58
0 Okunma
MotoGP heyecanı Almanya'da sürecek

Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonunda sezonun 9. ayağı, Almanya'nın Chemnitz kentindeki 3,7 kilometrelik Sachsenring Pisti'nde 30 tur üzerinden yapılacak.

Sıralama turlarının yarın TSİ 15.10'da başlayacağı yarışın startı, 15 Temmuz Pazar günü TSİ 15.00'te verilecek.

Sekiz yarışın ardından pilotlar klasmanının ilk 5 sırasında yer alan isimler şöyle:

1. Marc Marquez (İspanya): 140 puan

2. Valentino Rossi (İtalya): 99

3. Maverick Vinales (İspanya): 93

4. Johann Zarco (Fransa): 81

5. Andrea Dovizioso (İtalya): 79

AA

Anahtar Kelimeler:
Motosiklet YarışlarıMotoGP
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
2018 Dünya Kupası'nın üçüncüsü belli oluyor
2018 Dünya Kupası'nın üçüncüsü belli oluyor
Kerber finalde
Kerber finalde
Çağla Büyükakçay Almanya'da çeyrek finalde
Çağla Büyükakçay Almanya'da çeyrek finalde
Fenerbahçe'de yeni transferler antrenmana katıldı
Fenerbahçe'de yeni transferler antrenmana katıldı
Paralimpik tekvandocunun hedefi 2020 Tokyo
Paralimpik tekvandocunun hedefi 2020 Tokyo
İngiltere basını takımlarıyla gurur duyuyor
İngiltere basını takımlarıyla gurur duyuyor
Arsenal, Guendouzi'yi transfer etti
Arsenal, Guendouzi'yi transfer etti
İlk oyunların madalyaları Cumhurbaşkanı Erdoğan'a
İlk oyunların madalyaları Cumhurbaşkanı Erdoğan'a
THY Avrupa Liginde yeni sezon fikstürü çekildi
THY Avrupa Liginde yeni sezon fikstürü çekildi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ