MotoGP'de sıradaki durak İspanya

Dünyanın en büyük motor sporları organizasyonlarından MotoGP'de sezonun dördüncü yarışı, İspanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek.

İspanya'nın Jerez kentiyle aynı adı taşıyan 4,4 kilometrelik pistte, yarın TSİ 15.10'da sıralama turları gerçekleştirilecek. Yarış ise 6 Mayıs Pazar günü TSİ 15.00'te, 25 tur üzerinden yapılacak.

Sezonun ilk üç yarışının ardından pilotlar klasmanının ilk 5 sırası ve puanları şöyle:

1. Andrea Dovizioso (İtalya): 46 puan

2. Marc Marquez (İspanya): 45

3. Maverick Vinales (İspanya): 41

4. Cal Crutchlow (Büyük Britanya): 38

5. Johann Zarco (Fransa): 38