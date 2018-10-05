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MotoGP'de heyecan Tayland'da sürecek

MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 15. yarışı, Tayland'ın ev sahipliğinde 7 Ekim Pazar günü düzenlenecek.

MotoGP'de heyecan Tayland'da sürecek

MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 15. yarışı, Tayland'ın ev sahipliğinde 7 Ekim Pazar günü düzenlenecek.

05 Ekim 2018 Cuma 10:04
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MotoGP'de heyecan Tayland'da sürecek

Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonu MotoGP Dünya Şampiyonası'nda sezonun 15. mücadelesi, Tayland'ın Buriram bölgesindeki 4,6 kilometrelik Uluslararası Chang Pisti'nde 26 tur üzerinden yapılacak.

Sıralama turlarının yarın TSİ 10.10'da gerçekleştirileceği yarış, pazar günü TSİ 10.00'da başlayacak.

Geride kalan 14 ayağın ardından pilotlar klasmanının ilk 5 sırasında yer alan isimler şöyle:

Pilotlar klasmanı:

1. Marc Marquez (İspanya): 246 puan 

2. Andrea Dovizioso (İtalya): 174

3. Valentino Rossi (İtalya): 159

4. Jorge Lorenzo (İspanya): 130

5. Maverick Vinales (İspanya): 130

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Anahtar Kelimeler:
Motosiklet YarışlarıMotoGPMotoGP Dünya Şampiyonası
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    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ