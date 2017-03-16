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"Moralliyiz"

Son 3 maçını kazanarak şampiyonluk iddiasını sürdüren Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Avcı, 19 Mart Pazar günü Kardemir Karabükspor ile yapacakları maçı da kazanmak istediklerini söyledi.

"Moralliyiz"

Son 3 maçını kazanarak şampiyonluk iddiasını sürdüren Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Avcı, 19 Mart Pazar günü Kardemir Karabükspor ile yapacakları maçı da kazanmak istediklerini söyledi.

16 Mart 2017 Perşembe 13:32
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"Moralliyiz"

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamada bulunan Abdullah Avcı, "Her şeyden önce moralliyiz ve enerjimiz yüksek." dedi.

Kardemir Karabükspor ile oynayacakları mücadeleyi değerlendiren deneyimli teknik adam, şöyle devam etti:

"Konyaspor müsabakasının skorundan çok beni memnun eden, saha içindeki aklımız, sabrımız ve oyun kalitesiydi. Bununla beraber bu skoru alabilmek, öz güven açısından ve tekrar kazanma alışkanlığını yakalamak adına önemliydi. Her maç zor. Güzel bir havamız var, umarım hafta sonuna kadar böyle devam edecek. Karabükspor maçına 

Atiker Konyaspor karşısında turuncu-lacivertli forma ile ilk golünü atan Emmanuel Adebayor'un performansından çok mutlu olduklarını dile getiren Abdullah Avcı, şunları kaydetti:

"Her şeyden önce takımdaş bir oyuncu. Çok önemli tecrübelere sahip ve bunu takım arkadaşlarıyla da paylaşıyor. İlk maç içinde yaptığı katkı ve skor önemliydi. Forvet oyuncusu golle beslenir, bunu da buldu. Umarım bunun sayısını arttırarak devam edecek. Adebayor'dan son derece memnunuz. Sadece Adebayor değil ondan önce de Mustafa oynadı ve 2 gol attı. Onun geçen hafta sakatlığı vardı, Adebayor oynadı o attı, onlardan önce de Mehmet Batdal atıyordu. Oynayan oyuncularımızın gol atması bizim için çok önemli."

AA

Anahtar Kelimeler:
İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü TesisleriAbdullah Avcı
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