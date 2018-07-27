Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 29°
sağanak
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
95018
ALTIN
191.279
DOLAR
4.8542
STERLİN
6.3611
EURO
5.6560
Önce haber, sonra aşı
Önce haber, sonra aşı
"Değişim çok yakında"
"Değişim çok yakında"
Ekmek fiyatları açıklandı
Ekmek fiyatları açıklandı
44. Kütahya Festivali’nde Eğlence Bitmiyor
44. Kütahya Festivali’nde Eğlence Bitmiyor
Madalya avcısı Mete Gazoz
Madalya avcısı Mete Gazoz

Monaco Golovin'i transfer etti

Fransa Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Monaco, Rus Aleksandr Golovin'i renklerine bağladı.

Monaco Golovin'i transfer etti

Fransa Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Monaco, Rus Aleksandr Golovin'i renklerine bağladı.

27 Temmuz 2018 Cuma 16:54
0 Okunma
Monaco Golovin'i transfer etti

Fransa Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Monaco, Rus Aleksandr Golovin'i renklerine bağladı. 

Fransız temsilcisinden yapılan açıklamada, 22 yaşındaki futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Dört sezon CSKA Moskova forması giyen Golovin, ülkesinde düzenlenen ve çeyrek finale yükseldikleri 2018 FIFA Dünya Kupası'nda 4 maçta 1 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

Golovin, transferiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Çok mutluyum. Kariyerimde yeni bir dönem başlıyor. Takım arkadaşlarımla tanışmak için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Fransa Birinci Futbol LigiMonaco GolovinAleksandr Golovin
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Ben, Ozan Tufan'ı hiç istemedim"
"Ben, Ozan Tufan'ı hiç istemedim"
FIBA'dan Furkan Korkmaz'a övgü
FIBA'dan Furkan Korkmaz'a övgü
Oğlunu transfer etti kendisi istifa etti
Oğlunu transfer etti kendisi istifa etti
Başakşehir'de Adebayor'a ayrı program
Başakşehir'de Adebayor'a ayrı program
Bursaspor'da transfer çalışmaları
Bursaspor'da transfer çalışmaları
'Sporun ilkelerine aykırı münasebetlerden kaçınmak zorundayız'
'Sporun ilkelerine aykırı münasebetlerden kaçınmak zorundayız'
Milli atletlerAlmanya'da madalyaya koşacak
Milli atletlerAlmanya'da madalyaya koşacak
Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu toplanıyor
Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu toplanıyor
Trabzonspor'da ayrılık
Trabzonspor'da ayrılık

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ