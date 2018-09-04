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Modern pentatlonda Türkiye'yi İlke temsil edecek

Meksika'da düzenlenecek Dünya Modern Pentatlon Şampiyonası'nda Türkiye adına İlke Özyüksel mücadele edecek.

Modern pentatlonda Türkiye'yi İlke temsil edecek

Meksika'da düzenlenecek Dünya Modern Pentatlon Şampiyonası'nda Türkiye adına İlke Özyüksel mücadele edecek.

04 Eylül 2018 Salı 12:16
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Modern pentatlonda Türkiye'yi İlke temsil edecek

Dünya Modern Pentatlon Şampiyonası, Meksika'da gerçekleştirilecek.

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, şampiyona 6-15 Eylül tarihlerinde Meksika'nın başkenti Meksiko'da düzenlenecek.

Şampiyonada Türkiye'yi milli sporcusu İlke Özyüksel temsil edecek. 

Modern pentatlon branşında Türkiye adına birçok başarıya imza atan İlke, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İyi bir hazırlık süreci geçirdim. Hedefimiz madalya. Bunun için mücadele edeceğim. Madalya için elimden geleni yapacağım." ifadelerini kullandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Dünya Modern Pentatlon ŞampiyonasıMeksika
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