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MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Kartal temkinli

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Kartal, "Büyükşehir Belediye Erzurumspor zor bir takım. Ligdeki durumu kimseyi aldatmasın." dedi.

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Kartal temkinli

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Kartal, "Büyükşehir Belediye Erzurumspor zor bir takım. Ligdeki durumu kimseyi aldatmasın." dedi.

20 Eylül 2018 Perşembe 15:31
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MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Kartal temkinli

ANKARA

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail KartalSpor Toto Süper Lig'in 6. haftasında yarın deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile yapacakları maçın zor geçeceğini bildirdi.

Kartal, yaptığı açıklamada, taraftarları mutlu etmek istediklerini belirterek, "Büyükşehir Belediye Erzurumspor zor bir takım. Ligdeki durumu kimseyi aldatmasın." ifadelerini kullandı.

Kendilerinin her maç için ayrı bir çalışma yöntemi ve taktikleri bulunduğuna dikkati çeken Kartal, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

"Erzurum'a belirlediğimiz oyunu yansıtmaya gidiyoruz. Her ne kadar ligde 2 puanları da olsa iyi bir takım. Bizi yenmek isteyeceklerdir. Anadolu takımları ev sahibi olduğu maçlarda baskı uygulamak ister. Her takım her takımı yenebilecek düzeyde ancak biz de geride kalan 5 haftada önemli işler yaptık. Taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz. Zor bir maç olacak."

AA

Anahtar Kelimeler:
MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Kartal
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