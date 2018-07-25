Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 24°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
92134
ALTIN
192.346
DOLAR
4.8809
STERLİN
6.4223
EURO
5.7025
Aatıf Chahechouhe ameliyat edildi
Aatıf Chahechouhe ameliyat edildi
Safkan Arap taylarından 4,9 milyon lira gelir
Son Dakika
Safkan Arap taylarından 4,9 milyon...
Planlı gasp, polisin dikkatiyle çözüldü
Planlı gasp, polisin dikkatiyle çözüldü
Orban: Karadağ AB üyeliğine hazır
Orban: Karadağ AB üyeliğine hazır
Türk Telekom’un toplam abone sayısı 43,5 milyona yükseldi
Türk Telekom’un toplam abone sayısı...

MKE Ankaragücü'nün yeni adresi belli oldu

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, yeni sezondaki maçlarını Osmanlı Stadı'nda oynayacak.

MKE Ankaragücü'nün yeni adresi belli oldu

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, yeni sezondaki maçlarını Osmanlı Stadı'nda oynayacak.

25 Temmuz 2018 Çarşamba 10:06
0 Okunma
MKE Ankaragücü'nün yeni adresi belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden MKE Ankaragücü'nün stat problemi çözüme kavuştu.

Kulüpten yapılan açıklamada, yeni sezondaki maçların Yenikent'teki Osmanlı Stadı'nda oynanacağı bildirildi. Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere devlet yetkililerine teşekkür edilen açıklamada şu görüşlere yer verildi:

"Stadyum problemimizi çözüme kavuşturan ve Eryaman Stadı bitene kadar maçlarımızı Osmanlı Stadyumu’nda oynayacak olmamızı sağlayan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na, takımımızın Ankara’da oynayabilmesi ve taraftarlarımızın mağdur olmaması için azami gayret gösteren Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Tuna ve Spor Genel Müdürümüz Sayın Mehmet Baykan'a camiamız adına teşekkür ederiz."

AA

Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper LigMKEYenikentteki Osmanlı Stadı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Aatıf Chahechouhe ameliyat edildi
Aatıf Chahechouhe ameliyat edildi
Safkan Arap taylarından 4,9 milyon lira gelir
Safkan Arap taylarından 4,9 milyon lira gelir
Irkçılık karşıtları Mesut Özil'i yalnız bırakmadı
Irkçılık karşıtları Mesut Özil'i yalnız bırakmadı
Bakan Kasapoğlu milli okçu Mete Gazoz'u tebrik etti
Bakan Kasapoğlu milli okçu Mete Gazoz'u tebrik etti
Merkel'den Mesut Özil açıklaması
Merkel'den Mesut Özil açıklaması
'Benfica da kuradan memnun değil'
'Benfica da kuradan memnun değil'
Trabzonspor'da Castillo, Meksika yolcusu
Trabzonspor'da Castillo, Meksika yolcusu
Fenerbahçe'den taraftarına teşekkür mesajı
Fenerbahçe'den taraftarına teşekkür mesajı
Okçulukta altın madalya
Okçulukta altın madalya

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ