Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 17°
sisli
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
97216
ALTIN
222.021
DOLAR
5.6239
STERLİN
7.3595
EURO
6.4943
“Cam Kenarı” Karma Resim Sergisi
‘Cam Kenarı’ Resim Sergisi
Bursa'da otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü
Bursa'da otomobil bariyerlere çarptı: 1...
Van'da fuhuş operasyonu
Van'da fuhuş operasyonu
Eskişehir'de asayiş uygulaması
Eskişehir'de asayiş uygulaması
Edirne'de düzensiz göçmen operasyonu
Edirne'de düzensiz göçmen operasyonu

MKE Ankaragücü'nden Ankara'da ilk galibiyet

Antalyaspor ve Bursaspor yenilgilerinin ardından sahasında Evkur Yeni Malatyaspor'u yenen başkent temsilcisi, bu sezon Ankara'da ilk 3 puanına ulaştı.

MKE Ankaragücü'nden Ankara'da ilk galibiyet

Antalyaspor ve Bursaspor yenilgilerinin ardından sahasında Evkur Yeni Malatyaspor'u yenen başkent temsilcisi, bu sezon Ankara'da ilk 3 puanına ulaştı.

22 Ekim 2018 Pazartesi 10:55
0 Okunma
MKE Ankaragücü'nden Ankara'da ilk galibiyet

Spor Toto Süper Lig takımlarından MKE Ankaragücü, üst üste aldığı 2 yenilgi sonrasında sahasında Evkur Yeni Malatyaspor'u 1-0 yenerek 2 hafta sonra 3 puanı hanesine yazdırdı. 

Spor Toto Süper Lig'e 6 yıl aradan sonra tekrar yükselen sarı-lacivertliler, 9. haftası oynanan ligde 4. galibiyetini elde etti.

Ligin 7. haftasında sahasında Antalyaspor'a, 8. haftada ise deplasmanda Bursaspor'a 1-0'lık sonuçlarla kaybeden başkent temsilcisi, birçok sakat futbolcusunu oynatamamasına karşın sahasında konuk ettiği Malatya ekibine üstünlük sağlayarak 2 hafta aradan sonra hanesine 3 puan yazdırmayı başardı.

Bu sonuçla puanını 13'e çıkaran sarı-lacivertli ekip, 9. sıraya yükseldi.

Ankara'da ilk galibiyet 

Evkur Yeni Malatyaspor'u 1-0 yenen MKE Ankaragücü, Ankara'da oynadığı maçlarda ilk galibiyetini elde etti.

Sezonun ilk haftasında Ankara'da Galatasaray'a 3-1 yenilen, 3. haftada Osmanlı Stadı'nda Trabzonspor ile 2-2 berabere kalan başkent temsilcisi, 5. hafta stat sıkıntısı nedeniyle Afyonkarahisar'da ağırladığı Akhisarspor'u 1-0 yendi. MKE Ankaragücü, 7. haftada Ankara'da Antalyaspor'a 1-0 mağlup oldu.

Ligin 9. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor'u başkentte 1-0 yenen sarı-lacivertliler, bu sonuçla Ankara'da ilk galibiyetini elde etmiş oldu. 

9 golde 8 farklı isim 

MKE Ankaragücü, ligde şu ana kadar oynadığı 9 maçın 7'sinde rakip fileleri havalandırmayı başardı.

Başkent temsilcisi, bu süreçte rakip ağlara 9 gol gönderirken, kalesinde de yine 9 gol gördü. MKE Ankaragücü'nün attığı 9 golde 8 farklı ismin olması, sarı-lacivertlilerin hücum organizasyonlarındaki başarısını da ortaya koydu.

Ankara temsilcisinde, El Kabir (2), İlhan Parlak, Pinto, Faty, Mokhtar, Bifouma, Kenan Özer ve Cerci, gollere imza attı.

Ankara ekibi, ligin 7. haftasında iç sahada Antalyaspor, 8. haftada ise deplasmanda Bursaspor karşısında gol sevinci yaşayamamıştı. 

AA

Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper LigMKE AnkaragücüEvkur Yeni Malatyaspor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Pınar Karşıyaka İstanbul'da kazandı
Pınar Karşıyaka İstanbul'da kazandı
Fenerbahçe'ye Mehmet Ekici'den kötü haber
Fenerbahçe'ye Mehmet Ekici'den kötü haber
Artistik yüzmede bir rüya gerçek oldu
Artistik yüzmede bir rüya gerçek oldu
Londra'da kazanan çıkmadı
Londra'da kazanan çıkmadı
Beşiktaş, Göztepe deplasmanında
Beşiktaş, Göztepe deplasmanında
Fenerbahçe, Litvanya'dan galibiyetle dönüyor
Fenerbahçe, Litvanya'dan galibiyetle dönüyor
Anadolu Efes, Rusya'da kazandı
Anadolu Efes, Rusya'da kazandı
Galatasaray evinde puan kaybetti
Galatasaray evinde puan kaybetti
Milli karateci Enes Bulut'tan tarihi başarı
Milli karateci Enes Bulut'tan tarihi başarı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ