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MKE Ankaragücü, Kone ve Kehinde ile sözleşme imzaladı

Başkent ekibinde Bakary Kone 2+1, geçen sezon kiralık forma giyen Lanre Kehinde ise 3 yıllık ön sözleşmeye imza attı.

MKE Ankaragücü, Kone ve Kehinde ile sözleşme imzaladı

Başkent ekibinde Bakary Kone 2+1, geçen sezon kiralık forma giyen Lanre Kehinde ise 3 yıllık ön sözleşmeye imza attı.

30 Temmuz 2018 Pazartesi 15:50
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MKE Ankaragücü, Kone ve Kehinde ile sözleşme imzaladı

Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden MKE Ankaragücü, kadrosunu Bakary Kone ve Lanre Kehinde ile güçlendirdi.

MKE Ankaragücü, son olarak İspanya'nın Malaga takımında forma giyen 30 yaşındaki Burkina Fasolu stoper Kone ile 2+1 yıllık ön sözleşme imzaladı.

Geçen sezon başkent ekibinde kiralık forma giyen Kehinde ile de 3 yıllık ön sözleşme imzalayan MKE Ankaragücü, 24 yaşındaki Nijeryalı futbolcuyu bonservisiyle kadrosuna kattı.

Beştepe Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde konuşan MKE Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner, Spor Toto Süper Lig'den 6 yıl uzak kaldıklarını belirterek, "Amacımız, iyi bir takım kurmak, taraftarlarımıza ve camiamıza layık olmak. Bunun için de mücadele ediyoruz." dedi.

Yiğiner, transferleri önceki yıllarda da son günlerde gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "Hep son günlere kalıyoruz. Ama iyi bir takım kurduğumuzu düşünüyorum. Eksikliklerimiz var mı? Var. Birkaç futbolcu daha transfer ettiğimiz zaman Allah'ın izniyle hazır olacağız." diye konuştu.

Kone ve Kehinde ile ilgili düşüncülerini paylaşan Yiğiner, şunları söyledi:

"Bakary Kone kendini ispat etmiş bir futbolcu. Türkiye ve Avrupa'dan birçok kulüp talip oldu ama bizi tercih etti. Kendisine teşekkür ediyorum. İnşallah başarılı olur. Kehinde ise geçen sezon bizde kiralık oynamıştı. Kritik maçlarda puanlar kazandırdı. Şampiyon olmamızda önemli katkıları var. Kehinde'yi bu sefer bonservisiyle aldık. İnşallah o da başarılı olacaktır."

Kehinde için "Kuvvetli bir arkadaşımız. Güreşmek isteyen varsa buyursun." esprisini yapan Yiğiner, yeni sezondaki hedeflere ilişkin ise "Önceki yıllarda da transferlerimizi son zamanlarda gerçekleştirmemize rağmen iki sene üst üste şampiyon olduk. Yine aynı azimle çalışacağız. Ligin üst sıralarında yer bulacağımızı düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kone: Trabzonspor da benimle ilgilendi

Trabzonspor'dan da teklif aldığını belirten yeni transfer Kone, "Türkiye ligini az çok takip ediyordum. Buraya gelen arkadaşlardan bilgiler almıştım. Trabzonspor da benimle ilgilendi. Daha fazla ilgilenen kulüp MKE Ankaragücü olduğu için burayı tercih ettim." diye konuştu.

Kone, ligin ilk haftasında Galatasaray ile oynayacakları maça ilişkin "Bizim için farklı, zorlu bir maç olacak. Galatasaray şampiyon bir takım. Biz de elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışacağız." şeklinde görüş belirtti.

Nijeryalı forvet Kehinde ise MKE Ankaragücü'nden ayrı kaldığı sürede çalışmalarını aksatmadığına işaret ederek şunları kaydetti:

"Profesyonel futbolcu olarak fit kalmak zorundayız. Ben de Nijerya'da oturmadım. MKE Ankaragücü artık benim bir parçam gibi. Burada olmaktan çok mutluyum. Kendimi kanıtlamıştım. Bunun üzerine bir şeyler koyarak devam etmek istiyorum. İlk hafta Galatasaray ile zorlu bir maç oynayacağız. Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu ama iyi çalışırsak başarabiliriz."

Öte yandan MKE Ankaragücü, Özkaya Tıp Merkezi ile sağlık hizmeti konusunda sponsorluk anlaşması yaptı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper LigMKE Ankaragücü
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