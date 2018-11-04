MKE Ankaragücü 3 puanı 3 golle aldı

ANKARA

MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Kayserispor'u konuk etti.

Maçın 15. dakikasında Ankaragücü golü buldu. Bifouma kendi getirdiği topla önündeki rakibinden sıyrıldıktan sonra meşin yuvarlağı arka direkteki El Kabir'e aktardı. Bu futbolcunun gelişine yaptığı şık vuruşta top uzak köşeden ağlarla buluştu: 1-0

23. dakikada rakip defanstan seken topu ceza yayı içinde önünde bulan Djedje'nin şutunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

28. dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye çıkardı. Erdem Özgenç'in sol taraftan kullandığı köşe atışında ön direkte iyi yükselen Faty'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin müdahalesine rağmen filelere gitti: 2-0.

33. dakikada gelişen Kayserispor atağında ceza alanı içindeki Umut Bulut kafayla Chery'e indirdi. Bu futbolcunun vuruşunda top defanstan döndü.

34. dakikada yine ceza alanı içinde Chery'in aşırtma kafa vuruşunda kaleci Korcan Çelikay topu son anda kornere çeldi.

36. dakikada Bifouma getirdiği topu altıpas içindeki El Kabir'e aktardı. Bu futbolcunun kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta kaleci meşin yuvarlağı çelmeyi başardı.

40. dakikada Faty'nin yaklaşık 25 metreden yaptığı sert vuruşta kaleci Muammer Zülfikar Yıldırım'ın elinden seken top üst direkten döndü. Kaleci, ikinci hamlede meşin yuvarlağı kontrol etti.

Karşılaşmanın ilk yarısı, MKE Ankaragücü'nün 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı

53. dakikada gelişen MKE Ankaragücü atağında sol kanattan son çizgiye inen Bifouma topu arka direkteki Kubilay Kanatsızkuş'a gönderdi. Bu futbolcunun kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.

56. dakikada ceza alanı içinde Faty'nin topa eliyle müdahale ettiğini belirleyen hakem penaltı noktasını gösterdi. 57. dakikada topun başına geçen Chery meşin yuvarlağı ağlara göndererek farkı bire indirdi: 2-1

63. dakikada Bifouma kendi getirdiği topla rakiplerini geçerek son çizgiye kadar indi ve topu altıpas içindeki Kubilay Kanatsızkuş'a aktardı. Bu futbolcu da meşin yuvarlağı kafayla ağlarla buluşturdu: 3-1.

90+4. dakikada ceza yayı üzerinden topla buluşan Mokhtar'ın şutunda kaleci Muammer Zülfikar Yıldırım, meşin yuvarlağı kontrol etti.

Karşılaşma, MKE Ankaragücü'nün 3-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.