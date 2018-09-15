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MKE Ankaragücü: 1 - Akhisarspor: 0

Spor Toto Süper Lig'in 5. hafta mücadelesinde MKE Ankaragücü, Akhisarspor'u 1-0  mağlup etti.

MKE Ankaragücü: 1 - Akhisarspor: 0

Spor Toto Süper Lig'in 5. hafta mücadelesinde MKE Ankaragücü, Akhisarspor'u 1-0  mağlup etti.

15 Eylül 2018 Cumartesi 19:36
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MKE Ankaragücü: 1 - Akhisarspor: 0

AFYONKARAHİSAR

Ankara'da Osmanlı Stadı'nın zemininde gerçekleştirilen bakım çalışması nedeniyle MKE Ankaragücü-Akhisarspor maçı Afyonkarahisar'da yapıldı. 

57. dakikada sol kanatta Güray Vural'ın ceza alanına ortaladığı topu savunma kornere gönderdi.

61. dakikada orta sahada topla buluşan Putsila, boş pozisyonda topu ceza sahasına kadar taşıdı ve Bifouma'ya aktardı. Bifouma'nın pasında topla buluşan El Kabir'in şutunda top auta gitti.

69. dakikada sağdan ceza alanına girerek kaleciyle karşı karşıya kalan Biofuma'nın kaleciden sıyrılıp altıpas üzerinde yaptığı vuruşta top yandan auta çıktı. 

82. dakikada Bilal Kısa'nın sert şutunda kaleci Hopf’tan dönen topa bu kez Regattin'in vuruşunda, meşin yuvarlak yine Hopf'un müdahalesiyle kornere gitti.

MKE Ankaragücü, karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper LigMKE AnkaragücüAkhisarsporFutbol
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