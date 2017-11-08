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Mircea Lucescu'dan futbolculara tavsiyeler

Milli Takım Teknik Direktörü Lucescu, "Oyuncular, çevrelerindeki insanlara saygı göstermeleri gerektiğini bilmeli. Bu benim için çok önemli." dedi.

Mircea Lucescu'dan futbolculara tavsiyeler

Milli Takım Teknik Direktörü Lucescu, "Oyuncular, çevrelerindeki insanlara saygı göstermeleri gerektiğini bilmeli. Bu benim için çok önemli." dedi.

08 Kasım 2017 Çarşamba 13:56
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Mircea Lucescu'dan futbolculara tavsiyeler

A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea LucescuUEFA'ya yaptığı açıklamada, farklı ülkelerde çalıştığı dönemlerde tüm oyuncularının davranışlarında ve eğitimlerinde ortak nokta bulmalarını sağlamaya çalıştığını söyledi.

Çok sayıda genç oyuncu ile çalıştığını anlatan Lucescu, şöyle konuştu:

"Oyuncular çevrelerindeki insanlara saygı göstermeleri gerektiğini bilmeliler. Bu benim için çok önemlidir; özellikle çok sayıda genç oyuncu ile çalıştığım için. En büyük gururum, birçoğunu belli bir davranışa getirmeyi başardığım, profesyonellikle başkalarını etkilemelerini sağladığım ve onları büyük takımlar için oynarken gördüğüm gerçeğiydi."

"Her ülkenin kültürüne uyum sağlamaya çalıştım"

Farklı ülkelerin yapısına uyum sağlamasına değinen Mircea Lucescu, şunları kaydetti:

"Tüm geçişler zordu. Çünkü günün sonunda, tüm bu ülkelerde yabancısınız, ve takdir edilmek ve kabul edilmek için iyi sonuçlar elde etmelisiniz. Onlara takdir edilmeye değer olduğunuzu kanıtlamanız gerekiyor. Her ülkenin yaşam koşullarına, kültürüne uyum sağlamaya çalıştım. Hiç kimse bir şeyleri değiştiremediği için insanların uyum sağlaması gerekir, ben de bunu zevk, ilgi, merak ve aktif bir şekilde her zaman yaptım. Bu yüzden çalıştığım ülkelerden herhangi birinin koşullarına uyum sağlamam gerçekten zor değildi. Her oyuncuyla kendi dilinde anlaşmak için konuşmak önemlidir." 

"Oyuncularımla yakın ilişki kurmak istedim"

Yaşam tarzının kendisini farklı diller öğrenmeye zorladığını anlatan Lucescu, şunları kaydetti:

"Oyuncularımla iyi ve yakın bir ilişki kurmak istedim. Anlaşıldığımı hissetmedikçe sonuç alamayacağımı düşünmüştüm. Kendinizi açıklayamadığınız zaman, istediğiniz sonuçları elde etme şansınız kalmaz, elinizdeki oyuncuyu daha iyi bir oyuncuya dönüştüremezsiniz. Kendi dilinde, evet. Kesinlikle önemlidir. Birçok oyuncu oynamakta oldukları ülkenin dilini oldukça hızlı bir şekilde öğrenmektedir ve bu oyuncularla çalışmak daima kolaydır."

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Anahtar Kelimeler:
A Milli TakımMircea LucescuUEFA
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