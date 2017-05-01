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Minik cimnastikçi için her yer salon

Cimnastikte katıldığı ikinci yarışmada dünya üçüncüsü olan 6 yaşındaki Ayşe Nisa Dağ, madalya kazanabilmek için evde, sokakta, salonda antrenman yapıyor.

Minik cimnastikçi için her yer salon

Cimnastikte katıldığı ikinci yarışmada dünya üçüncüsü olan 6 yaşındaki Ayşe Nisa Dağ, madalya kazanabilmek için evde, sokakta, salonda antrenman yapıyor.

01 Mayıs 2017 Pazartesi 13:49
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Minik cimnastikçi için her yer salon

Mehmet Akif Ersoy Anaokulu öğrencisi 6 yaşındaki Ayşe Nisa Dağ, 4 yaşındayken başladığı cimnastik sporunda kısa sürede başarı elde ederek, Antalyaspor Cimnastik Takımı'na seçildi. Okuldan çıktıktan sonra cimnastik salonuna giderek, haftanın 6 günü 3'er saat antrenman yapan Nisa, katıldığı ilk Türkiye Şampiyonası'nda derece elde edemedi.

Nisa, ikinci denemesi olan ve mart ayında Sırbistan'ın Novi Sad şehrinde düzenlenen, 6. Uluslararası Trophy Novi Sad Yarışması'nda ise 28 sporcu arasında üçüncü olmayı başardı. Katıldığı ikinci yarışmada bronz madalya kazanan Nisa, şimdi İstanbul'da gerçekleştirilecek Türkiye Şampiyonası için okuldan sonra salona koşuyor.

Önce zorlandı, sonra sevdi

Ayşe Nisa Dağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, cimnastiğe başladığında zorlandığını ancak bir süre sonra sevdiğini söyledi.

Cimnastik öğretmeni olmayı hedeflediğini belirten Dağ, "Yurt dışında yarışmaya katıldım, madalya kazandım. Uçan sıçrama hareketi yaptım. Evde de sürekli cimnastik yapıyorum. Okulda da resim yarışmasında birinci oldum ve bisiklet kazandım." dedi.

Her gün mutlaka antrenman yaptığını ifade eden Dağ, cimnastik alanında katıldığı bütün yarışmalarda madalya kazanmak istediğini belirtti.

"Evimizi cimnastik salonuna çevirdik"

Anne Zehra Dağ da sosyal hayatlarının Nisa'nın üzerine kurulduğunu ve kızının sürekli cimnastik yaptığını söyledi.

Evin bütün odalarını ve balkonu cimnastik salonuna dönüştürdüklerini dile getiren Dağ, "Sehpalar, vitrinler Nisa'ya göre düzenleniyor. Çoğu zaman halılar kalkıyor. Onun için evin bütün odalarını cimnastik salonuna çevirdik. Mutfak, salon, balkon nereyi bulursa orada antrenmanımız var. Sokakta her yerde de cimnastiğimiz var." diye konuştu.

Mehmet Akif Ersoy Anaokulu Müdürü Müjgan Oduncuoğlu da öğrencisinin sadece sporda değil, bütün alanlarda başarılı ve sosyal olduğunu ifade etti.

AA

Anahtar Kelimeler:
Mehmet Akif Ersoy AnaokuluCimnastikAntalyaspor Cimnastik Takımı
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