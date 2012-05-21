İSTANBUL - Milli takımın Avusturya yolculuğu öncesinde Ataköy Sheraton Otel'de düzenlenen basın toplantısında, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Abdullah Avcı, milli futbolcular Arda Turan, Nuri Şahin ve Burak Yılmaz yeni iç saha formasını basına tanıttı.



Geçen sezon sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan Nuri Şahin, yeni formalarda nazar boncuğu olmasının güzel bir detay olduğunu belirterek, ''Umarım bize şans getirir. Benim nazar boncuğuna ihtiyacım olduğuna inanıyorum'' dedi.

Nike tarafından tasarımı yenilenen iç saha formasının, Türkiye'nin ilk maçında ve sonraki 40 yıl boyunca giydiği formanın tasarımının geliştirilmiş bir modeli olduğu bildirildi.

Beyaz bisiklet yakalı kırmızı tişörtün göğüs bölümünde yine kırmızı bir bant ve bandın sol tarafında, kalbin üstüne denk gelen kısımda ise ay-yıldız bulunuyor. Yakanın arka iç kısmında, nazar boncuğu grafiği yer alıyor.