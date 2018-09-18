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Millilerden önemli galibiyet

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri ikinci tur I Grubu ikinci maçında Slovenya'yı deplasmanda 86-77 yendi.

Millilerden önemli galibiyet

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri ikinci tur I Grubu ikinci maçında Slovenya'yı deplasmanda 86-77 yendi.

18 Eylül 2018 Salı 09:30
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Millilerden önemli galibiyet

LJUBLJANA 

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri ikinci tur I Grubu’ndaki ikinci maçında deplasmanda Slovenya’yı 86-77 yendi.

Wilbekin ve Mesicek'in 3 sayılık basketleriyle başlayan ilk periyodun ilk dakikaları karşılıklık sayılarla geçti. Türkiye, Wilbekin'in kaydettiği ikinci 3 sayılık basketle periyodun ilk 5 dakikasını 10-8 önde tamamladı. Ersan İlyasova'nın serbest atış çizgisinden bulduğu sayılarla skor Türkiye lehine 16-12'ye gelirken, Sloven oyuncu Cebasek'in 3 sayılık basketi farkın açılmasını engelledi. A Milli Basketbol Takımı, son dakikaya Wilbekin'in 3 sayılık basketiyle 22-18 önde girdi. İlk periyot 22-20 Türkiye'nin üstünlüğü ile tamamlandı.

İkinci çeyreğe etkili başlayan ev sahibi takım, Cancar ve Vidmar'ın sayılarıyla 27-24 öne geçti. Melih Mahmutoğlu ve Cedi Osman'ın 3 sayılık basketleriyle yeniden öne geçen Türkiye, Ersan İlyasova'nın skora katkısı ile farkı 5 sayıya çıkardı: 27-32. Slovenya, Lapornik'in 3 sayısıyla farkın açılmasına izin vermedi ve ay-yıldızlı ekip soyunma odasına 41-38 önde gitti.  

Ev sahibi Slovenya üçüncü çeyreğin başında Randolph’un kaydettiği 3 sayılık basketle skoru 41-41 eşitledi. Çekişmeli başlayan üçüncü çeyrekte Furkan Korkmaz ve Mesicek'in karşılıklı sayıları ile skor 44-44'e geldi. Slovenya'ya iki atağında sayı şansı tanımayan A Milli Basketbol Takımı, Wilbekin ve Cedi Osman'ın sayılarıyla 49-44 öne geçti. Cedi Osman ve Furkan Korkmaz'ın 3 sayılık basketleriyle etkili oyununu sürdüren Türkiye, farkı 8'e (52-60) çıkardı. Furkan Korkmaz'ın skora 7 sayılık katkısıyla 67-59 öne geçen Türkiye, son çeyreğe de bu skorla üstün girdi. 

A Milli Basketbol Takımı'nın ilk dakikasında sayı bulamadığı son çeyreğe iyi başlayan Slovenya, Randolph'un skora katkısıyla farkı 3'e indirdi. Türkiye, Ersan İlyasova ve Furkan Korkmaz'ın sayılarıyla skor üstünlüğünü elinde tuttu. Ay-yıldızlı ekip bitime 4 dakika kala Wilbekin'in 3 sayılık basketi ile rakibine 79-71'lik üstünlük sağladı. Maçın en etkili isimlerinden Wilbekin, bulduğu 3 sayılık basket ile farkı çift haneli sayılara (72-83) taşıdı. Son bölümde kontrolü elinde tutan A Milli Basketbol Takımı, maçı 86-77 kazandı.

Milliler, I Grubu'nda deplasmanda önemli bir galibiyete imza attı.  

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milli basketbolculara tebrik

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlamasıyla ilgili şu ifadelere yer verildi:

"Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Erkek Basketbol Takımımızın 2019 Dünya Kupası Elemeleri kapsamında son Avrupa şampiyonu Slovenya karşısında deplasmanda elde ettiği kritik galibiyetten dolayı Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu'nu telefonla arayarak tebrik etti."

AA

Anahtar Kelimeler:
A Milli Erkek Basketbol TakımıSlovenya
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