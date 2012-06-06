Millilerden galibiyete devam

2014 Dünya Kupası Elemeleri için hazırlıklarını sürdüren (A) Milli Futbol Takımı, Ukrayna ile oynadığı hazırlık karşılaşmasının ilk yarısını 1-0 önde tamamlandı.

30. dakikada Mustafa Pektemek'in sol taraftan geliştirdiği atakta genç futbolcu rakiplerinden sıyrılarak topu ceza alanı içindeki Caner'e aktardı. Pası alan Caner meşin yuvarlağı ayağından fazla açmasına rağmen, güzel bir vuruşla topu filelere gönderdi: 1-0

Maçın ilk yarısı Türkiye'nin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

70. dakikada hızlı gelişen (A) Milli Takım atağında Nuri topu sağ taraftaki Tunay'a aktardı. Tunay da meşin yuvarlağı ceza alanı içindeki Mustafa'ya gönderdi. Bu futbolcu da topun gelişine bekletmeden vurarak, skoru 2-0 yaptı.

Karşılaşma, Türkiye'nin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Oyuncular son derece konsantre oldu

Milli Takım Teknik Direktörü Abdullah Avcı, son maçların biraz sıkıntılı olduğunu, ancak oyuncuların bugün son derece konsantre olduklarını belirtti.

Avcı, Ukrayna maçı sonrası düzenlenen basın toplantısında yurt dışı kampını değerlendirdi.

Son derece uyumlu, sahanın içinde ve dışında beraber hareket etmeye çalışan bir takım olduklarını belirten Avcı, ''Oyunlar anlamında herşey beş-beşlik değil. Birtakım eksiklerimiz var. Bunları konuşmamız ve çalışmamız gerekiyor. Oyunlarda, bazen birtakım yapamadıklarımız eşik atlama gibi sıkıntılarımız olabiliyor. Özellikle tespit ettiğimiz bu konular üzerinde çalışacağız. Kulüp takımlarında da milli takımda da son maçlar biraz sıkıntılı olur. Ama bugün oyuncular son derece konsantre oldular. Oyunun başından sonuna kadar topa sahip olup, çok doğru işler yapmaya çalıştılar. Bunun karşılığında da 2–0'lık bir skor aldık. Keyifli bir oyun oldu'' dedi.