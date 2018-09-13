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Milliler yarı finalde

Avrupa 22 Yaş Altı Erkekler Tekerlekli Sandalye Basketbol Şampiyonası'nda mücadele eden Türkiye, gruptaki üçüncü maçında Polonya'yı 58-33 mağlup ederek yarı finale çıktı.

Milliler yarı finalde

Avrupa 22 Yaş Altı Erkekler Tekerlekli Sandalye Basketbol Şampiyonası'nda mücadele eden Türkiye, gruptaki üçüncü maçında Polonya'yı 58-33 mağlup ederek yarı finale çıktı.

13 Eylül 2018 Perşembe 15:00
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Milliler yarı finalde

Avrupa 22 Yaş Altı Erkekler Tekerlekli Sandalye Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye, A Grubu'ndaki üçüncü maçında Polonya'yı 58-33 yenerek adını yarı finale yazdırdı.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milliler, İtalya'nın Udine kentinde düzenlenen organizasyondaki üçüncü maçında Polonya ile karşılaştı.

İlk periyodu 19-13 önde tamamlayan Türkiye, ikinci çeyrekte farkı açarak soyunma odasına 32-20 üstün girdi. Skor üstünlüğünü koruyan milliler, üçüncü periyodu da 44-26 önde bitirdi. Son çeyrekte de oyunu kontrolü altında tutan Türkiye, Polonya'yı 58-33 mağlup etti.

Turnuvanın son şampiyonu ay-yıldızlı ekip, 2 galibiyet ve 1 mağlubiyetle gruptan çıkmayı garantileyerek yarı finale yükseldi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Avrupa 22 Yaş Altı Erkekler Tekerlekli Sandalye Basketbol ŞampiyonasıTürkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu
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