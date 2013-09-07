KAYSERİ



Türkiye, karşılaşmaya etkili başladı.



7. dakikada Nuri Şahin'in pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Burak Yılmaz, geç kalınca rakip savunma araya girerek, topu kornere çıkardı.



15. dakikada orta alanda topu kapan Gökhan Töre, seri bir şekilde geldiği ceza alanı girişinde yerden sert vurdu, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.



21. dakikada Arda Turan'ın ara pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Burak Yılmaz'ın plase vuruşunda kaleci Ferran gole izin vermedi.



26. dakikada Gökhan Gönül'ün sağ kanattan ceza alanına ortasında, Burak Yılmaz'ın yaptığı kafa vuruşunda top kalecide kaldı.



35. dakikada sağ kanattan Gökhan Töre'nin ortasına altı pas önünde iyi yükselen Umut Bulut, topu kafayla filelere göndererek, Türk Milli Takımı'nı 1-0 öne geçirdi.



39. dakikada Umut Bulut hem kendisinin, hem de Türkiye'nin 2. golüne imza attı. Ceza sahası dışında topla buluşan Umut Bulut'un attığı sert şutta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0



Karşılaşmanın ilk yarısı Türkiye'nin 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.



Mücadeledeki etkili oyununu sürdüren milliler, 64. dakikada Gökhan Gönül'ün asistinde topla buluşan Burak Yılmaz'ın golüyle skoru 3-0'a getirdi.



Maçın 68. dakikasında günün en etkili ismi Umut Bulut, bir kez daha sahneye çıkıyor. Gökhan Töre'nin pasında topla buluşan Umut, kendisinin üçünçü, Türkiye'nin 4. golünü kaydediyor.



Maçın son dakikasında sahneye çıkan Arda Turan attığı golle farkı 5'e çıkardı.



Mücadelede başka gol olmadı ve Türkiye A Milli Futbol Takımı, Andorra karşısında sahadan 5-0 üstün ayrıldı.



Milliler ikincilik umudunu sürdürdü



7. maçında zayıf rakibi Andorra'yı Kayseri'de 5-0 yenen A Milli Futbol Takımı, ikincilik umutlarını sürdürdü.



Teknik direktör Fatih Terim'in ay-yıldızlı ekibin başında üçüncü dönemindeki ilk karşılaşmasında Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda ağırladığı rakibini farklı skorla geçen Türkiye, puanını 10'a yükseltti.



Grupta oynadığı ilk 6 maçta 7 puan toplayarak düş kırıklığı yaratan dördüncü sıradaki milliler, Abdullah Avcı'nın yerine göreve getirilen teknik direktör Fatih Terim yönetiminde, grup sonuncusu zayıf rakibini Umut Bulut (3), Burak Yılmaz ve Arda Turan'ın golleriyle farklı skorla mağlup ederek, 10 Eylül'deki kritik Romanya deplasmanı öncesi moral buldu.



Güzel bir galibiyet oldu



A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Fatih Terim, maçın ardından katıldığı basın toplantısında, iyi bir mücadele ve oyunun sonucunda farklı kazanmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.



Futbolcuları mücadelelerinden dolayı kutlayan Terim, şunları kaydetti:



"Güzel bir galibiyet oldu. Oyun da iyiydi. Andorra güçlü takımlar kategorisinde değil ama 11 kişiyle defans yapılınca, açmakta zorlanabiliyorsunuz. Nitekim ilk yarım saat de öyle oldu. Oyunun hep kontrolü bizdeydi. Pas yüzdemiz çok yüksekti.



Pozisyon yüzdemiz çok yüksekti. Gol adedi çok fazlaydı. Sevindirici bunlar. Bir galibiyet, bir moral, bir silkinme olarak düşünüyoruz. Oyuncularımı kutluyorum. Hepsi coşkulu, çok istekli. Söylenenleri en iyi şekilde yaptılar."



Tribünlerin dolu olmasının takımı olumlu etkilediğini dile getiren Terim, "Milli takımımız, böyle olması lazım. Stadın dolu olması lazım. Mili takımın hiçbir dönemde olmadığı kadar Türk insanına ihtiyacı var. Eğer birşey başarılacaksa hep beraber başarılır. Buraya gelince rengi kalmaz kimsenin. Herkes kırmızı-beyaza bürünür. Saha ve tribün birleşince ortaya güzel tablo çıkıyor" diye konuştu.



Milli takımın gruptaki şansının sorulması üzerine Terim, "Gruptaki durumumuz çok açık. Ne beraberlik, ne mağlubiyetle bir şansımız yok. Hep yensek de bir şey olmuyor. Rakiplerimizin puan kaybetmesi gerekiyor. Biz elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Romanya'da zor maç olacak, dikkatli davranmamız lazım. Kazanma adına her şeyi yapacağız" değerlendirmesini yaptı.



Romanya kazandı, ikinci oldu



D Grubu'nda ikincilik açısından büyük önem taşıyan maçta ev sahibi Romanya, Macaristan'ı 3-0 yendi.



Puanını 13'e yükselten Romanya, Türkiye maçı öncesi ikinci sıraya çıkarken, Macaristan 11 puanda kaldı ve üçüncü sıraya geriledi. Türkiye ise bu akşamki galibiyetle 10 puana çıkıp, dördüncü sıradaki yerini korudu.



Umut Bulut'tan "hat-trick"



Andorra karşısında Kayseri'de Türk Milli Takımı'nın 5 golünden 3'ünü Umut Bulut attı.



"Hat-trick" yapan 1983 Kayseri doğumlu Umut Bulut, 25. kez giydiği A Milli Takım formasıyla gol sayısını 7'ye çıkardı.



A Milli Futbol Takımı'nda en son Tuncay Şanlı, 19 Kasım 2008'de deplasmanda 4-2'lik Avusturya galibiyetinde "hat-trick" yapmıştı.



Burak Yılmaz ve Arda Turan'dan gollere devam



Süper Lig'in son 2 sezondaki "gol kralı" Burak Yılmaz, gollerine ay-yıldızlı forma altında da devam etti.



Andorra karşısında milli takımın 3. golünü kaydeden Burak Yılmaz, 28. milli maçında 10. kez gol sevinci yaşadı.



A Milli Futbol Takımı'nın 5. golünü son saniyede atan Arda Turan ise milli formayla 66. maçında 13. golünü kaydetti.



Hakan Çalhanoğlu'nun ilk milli maçı



Hakan Çalhanoğlu, Andorra maçında ilk kez A Milli formayı giydi.



Son dakikalarda oyuna giren 1994 doğumlu Hamburglu Hakan Çalhanoğlu, daha önce genç milli takımlarda 42 kez forma şansı bulmuştu.



Terim galibiyetle döndü



Abdullah Avcı'nın yerine A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörlüğü'ne getirilen Fatih Terim, ay-yıldızlı ekipteki üçüncü dönemine farklı Andorra galibiyetiyle başladı.



Milli takımın başında 1422 gün sonra sahaya çıkan Terim, ay-yıldızlı ekiple 93. maçında 44. galibiyeti elde etti.



Sıradaki rakip Romanya



Türkiye 10 Eylül Salı günü deplasmanda Romanya ile karşılaşacak. Karşılaşma TSİ 21.00'de başlayacak.



Günün diğer macları



Grupta lider durumda bulunan Hollanda ise deplasmanda Estonya ile 2-2 berabere kaldı. Hollanda bu sonuçla puanını 19'a yükseltirken, liderliğini de sürdürdü.



D Grubu'nda bugün yapılan diğer maçta ise Romanya, sahasında Macaristan'ı 3-0 yenerek, 13 puana ulaştı ve 2. sıraya yükseldi. Macaristan ise 11 puanla bir sıra geriledi ve 3'üncü sıraya indi.



Grupta oluşan puan durumu ise şöyle:

Takımlar O G B M A Y P

1.HOLLANDA 7 6 1 0 22 4 19

2.ROMANYA 7 4 1 2 13 10 13

3.MACARİSTAN 7 3 2 2 13 11 11

4.TÜRKİYE 7 3 1 3 12 7 10

5.ESTONYA 7 2 1 4 5 11 7

6.ANDORRA 7 0 0 7 0 22 0











AA