Milliler Romanya yolcusu

İSTANBUL



A Milli Futbol Takımı, Romanya ile 10 Eylül Salı günü oynayacağı 2014 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri D Grubu 8. maçı için yarın başkent Bükreş'e gidecek.



Özel bir uçakla öğle saatlerinde Bükreş'e hareket edecek milliler, son çalışmasını karşılaşmanın oynanacağı Bükreş Ulusal Stadı'nda yapacak. Millilerin son antrenmanı öncesi A Milli Takım Teknik Direktörü Fatih Terim ile bir futbolcu, statta basın toplantısı düzenleyecek.



Romanya-Türkiye karşılaşması salı günü saat 21.00'de Bükreş Ulusal Stadı'nda oynanacak. Milliler, karşılaşmanın ardından İstanbul'a dönecek.





AA