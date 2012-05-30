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Milliler rahat kazandı

Avusturya'da hazırlıklarını sürdüren Türkiye, Bulgaristan ile yaptığı hazırlık maçını 2-0 kazandı.

Milliler rahat kazandı

Avusturya'da hazırlıklarını sürdüren Türkiye, Bulgaristan ile yaptığı hazırlık maçını 2-0 kazandı.

30 Mayıs 2012 Çarşamba 09:34
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Milliler rahat kazandı

Türk Milli Takımı, rakibi Bulgaristan'a göre maça daha iyi başladı. Özellikle orta saha elemanları, rakip oyunculara baskı yaparak, oyun kurmalarına engel oldu. Milliler, sağdan ve soldan ortalarla rakip kaleleri ilk dakikalarda yoklasalar da golü bulamadı.
Bulgaristan Milli Takımı ise ilk dakikalarda müsabakayı kendi sahasında kabullendi. Özellikle Popov ile ani atak şansı bulmaya çalışan rakip ekip, bunlarda bir türlü başarı elde edemedi. Her iki takım da 20 dakika boyunca tehlikeli ataklar geliştiremezken, Türkiye Nuri'nin kullandığı köşe atışında Ömer ile golü bulmayı başardı.
Milliler, ikinci yarıya ilk yarıya oranla daha tutuk başladı. 1-0'lık üstün olmanın avantajını iyi kullanan milli takım, ataklarda ağır hareket etti. Bu nedenle ceza alanı içinde çok fazla tehlikeli pozisyon üretemeyen Türkiye, uzaktan attığı sert şutlarla etkili olmaya çalıştı. Son dakikada Burak ile 2-0 öne geçen Türkiye maçtan da bu skorla ayrıldı.

Abdullah Avcı
(A) Milli Takım'ın teknik direktörü Abdullah Avcı, Bulgaristan karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamada, kamp süresince 3 hazırlık maçı oynadıklarını anımsatarak, ''Üç maçta da hep üstün oynayan taraftık'' dedi.
Avcı, ''Özellikle 70. dakikadan sonra baskı yapan bir takımdık. Karşılaşmada sakatlanan İsmail'e 'geçmiş olsun' diyorum. Gerekirse doktor kontrolünde İsmail'i tedavisi yapılmak üzere Türkiye'ye göndereceğiz. İsmail, 3-4 ay sahalardan uzak kalacak'' şeklinde konuştu.

AA

Son Güncelleme: 30.05.2012 01:35
Anahtar Kelimeler:
Milliler
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