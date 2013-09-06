Milliler ikinci yenilgisini aldı

KOPER



2013 Avrupa Basketbol Şampiyonası D Grubu'nda Türkiye, İtalya'ya 15 sayı farkla 90-75 mağlup olarak grubundaki ikinci maçta ikinci yenilgisini aldı.



Koper kentinde maçlarını oynayan milliler, Finlandiya'nın ardından İtalya'ya 15 sayı farkla 90-75 mağlup oldu. Türkiye, bu mağlubiyetin ardından ikinci tura yükselmek için kalan 3 maçtan galibiyet çıkarmaya çalışacak. A Milli Takım, grubunda Yunanistan, İsveç ve Rusya ile karşı karşıya gelecek.



Milliler, turnuvanın ilk gününe göre serbest atışlarda ve üç sayılık şutlarda yüzdesini yükseltmesine rağmen yine de ortalamanın altında kaldı. 28 kez faul çizgisine gelen milli takım, bunlardan 16'sını sayıya çevirip, yüzde 57'lik bir oran yakaladı. 18 üç sayılık atışın 9'unda isabet bulan Türkiye, bu alanda yüzde 50'de kaldı.



A Milli Takım, ribauntlarda rakibine 34-29 üstünlük kurmasına rağmen Pietro Aradori, Alessandro Gentile ve Marco Belinelli'yi durdurmakta zorlandı. İtalya adına Aradori 23, Gentile 20 ve Belinelli de 17 sayı üretti. İtalya Milli Takımı'nda Nicolo Meli ise 10 ribaunt ve 14 sayıyla etkili isimler arasında yer aldı.



Tanjevic ile oyuncular arasında sert diyaloglar



Mücadelenin ilk yarısında A Milli Takım Başantrenörü Bogdan Tanjevic ve oyuncular arasında sert diyalogların yaşanması dikkati çekti.



İtalya'nın farkı açmasıyla oyuncularını sert bir şekilde uyaran tecrübeli çalıştırıcı ile milli basketbolcuların diyaloğa girdiği gözlendi. Tanjevic'in, Serhat Çetin'i uyardığı pozisyonda bu oyuncunun söylenmesi, Kerem Gönlüm'ün de başka bir pozisyonda aynı şekilde davranması dikkati çekti.



Tanjevic: "Takımda bir sorun var, bu açık"



A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Bogdan Tanjevic, İtalya karşısında alınan yenilginin ardından düzenlenen basın toplantısında, takımda bir sorunun yaşandığının açık olduğunu belirterek, "Tam olarak ne olduğunu bilmiyorum. Belki de sorun benden kaynaklanıyor. Bunun üzerine biraz daha düşünmem gerekiyor ki tam olarak yanıtını vereyim" dedi.



İtalya'da Gentile'nin çok iyi oynadığını vurgulayan tecrübeli çalıştırıcı, rakipleri karşısında daha fazla ikili oyun oynadıkları ifade edilerek, bunun devam edip etmeyeceği yönündeki soruyu ise "Daha fazla ikili oyun oynamayacağız. Bizim esas sorunumuz savunmada. Hücumdan çok savunmayı düşünmeliyiz" diye yanıtladı.



Pianigiani: "Kolay olmadı"



İtalya Milli Takım Başantrenörü Simone Pianigiani ise galibiyetin kolay gelmediğini dile getirdi.



Organizasyonun ilk gününde Rusya ile zorlu bir maç yaptıklarını hatırlatan Pianigiani, "Dünkü iyi oyundan sonra bugün kolay olmadı. Genç oyuncularımız harika mücadele sergiledi. Fazla tecrübeli olmamamıza rağmen iyi oynadık. Yorgunduk. Böyle bir maçta farklı oyuncuların katkı vermesi beni sevindirdi" diye konuştu.





AA