Milliler Gana maçı hazırlıklarını tamamladı

İSTANBUL



A Milli Futbol Takımı, Gana ile bugün Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynayacağı özel maçın hazırlıklarını tamamladı.



Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Atatürk Olimpiyat Stadı'nda, ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenmanda milli futbolcular taktik çalışması yaptı.



Yaklaşık 1 saat süren antrenmana Tolga Zengin katılmazken, Mehmet Topal ise takımdan ayrı koşu yaptı.



Türkiye-Gana karşılaşması bugün saat 21.00'de oynanacak.





AA