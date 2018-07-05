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Milliler çeyrek finalde

FIBA 17 Yaş Altı Erkekler Dünya Şampiyonası'nda Türkiye, Sırbistan'ı yenerek çeyrek finale yükseldi.

Milliler çeyrek finalde

FIBA 17 Yaş Altı Erkekler Dünya Şampiyonası'nda Türkiye, Sırbistan'ı yenerek çeyrek finale yükseldi.

05 Temmuz 2018 Perşembe 09:51
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Milliler çeyrek finalde

İSTANBUL

FIBA 17 Yaş Altı Erkekler Dünya Şampiyonası'nda Türkiye, Sırbistan'ı 87-68 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Arjantin'in ev sahipliğinde Rosario ve Santa Fe kentlerinde gerçekleştirilen Dünya Şampiyonası'nın son 16 turunda Türkiye'nin, Sırbistan'ı 87-68 mağlup ederek son 8 takım arasına kaldığı belirtildi.

Ay-yıldızlı ekipte Alperen Şengün'ün 22 sayı ve 15 ribauntla "double-double" yaparak galibiyete önemli katkı verdiği müsabakada, Mustafa Kurtuldum'un 20 sayı ve 8 ribaunt, Atakan Erdek'in 18 sayı, 4 ribaunt ve 4 asist, Furkan Haltalı'nın ise 10 sayı ve 10 ribauntluk performanslar ortaya koydukları kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
FIBA 17 Yaş Altı Erkekler Dünya Şampiyonasıçeyrek Final
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