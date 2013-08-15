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Milliler berabere kaldı

A Milli Futbol Takımı, 2014 Dünya Kupası grup eleme karşılaşmaları hazırlıkları kapsamında oynadığı maçta Gana ile 2-2 berabere kaldı.

Milliler berabere kaldı

A Milli Futbol Takımı, 2014 Dünya Kupası grup eleme karşılaşmaları hazırlıkları kapsamında oynadığı maçta Gana ile 2-2 berabere kaldı.

15 Ağustos 2013 Perşembe 08:20
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Milliler berabere kaldı
İSTANBUL

Son dönemde büyük düşüş yaşayan ve FIFA dünya sıralamasında 58. sıraya kadar gerileyen A Milli Futbol Takımı, Gana karşısında 2-0 öne geçtiği özel maçta sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı.

Ay-yıldızlılar, 2014 Dünya Kupası Grup Elemeleri'nde eylül ayında Andorra ve Romanya ile oynayacağı karşılaşmalar öncesinde Gana karşısında kötü bir sınav verdi.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan Türkiye, 7. dakikada Burak Yılmaz, 28. dakikada da Umut Bulut'un attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. Ancak ikinci yarıda baskılı oynayan Gana karşısında varlık gösteremeyen milli takım, skor avantajını kullanmayı başaramadı. Asamoah Gyan'ın iki golüne engel olamayan ay-yıldızlı ekip, sahadan 2-2 berabere ayrılmak durumunda kaldı.

Golü yediğimiz anda sıkıntılar başladı

A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Abdullah Avcı, Afrika futbolunun önemli temsilcilerinden biriyle karşılaştıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Gana, Romanya maçı öncesi bize test olacak bir rakipti. İlk golü yediğimiz dakikaya kadar maçın hakimiydik. Belki uzun süredir maç kazanamadığımız için golü yediğimiz anda sıkıntılar başladı. Top bizim ayağımızda olduğu sürece, problem yoktu ama top rakibe geçince problem yaşamaya başladık. Bununla beraber çok entresan goller yiyebiliyoruz."

Romanya maçı öncesi önemli dersler aldıklarını anlatan Avcı, "Olumlu ve olumsuz şeyleri bir arada yapan takımız. Umarım Andorra'yı yendikten sonra Romanya'da sonuç bize ders olur" diye konuştu.

Uzun süredir maç kazanamamalarının takımı olumsuz etkilediğini dile getiren Avcı, "Gol yiyince kırılgan oluyoruz. Aynı zamanda çok enteresan goller yiyoruz. Uzun süredir maç kazanamamak da etkiliyor. Şu andaki görünen tablo bu" ifadelerini kullandı.

Appiah: Büyük kararlılık gösterdik

Gana Milli Takımı Teknik Direktörü Akwasi Appiah, ikinci yarıdaki oyunlarıyla maçı çevirdiklerini dile getirdi.

Appiah, çok iyi bir kadroya sahip olduklarını belirterek, "Her oyuncuma şans veremiyorum. İkinci yarı daha fazla tanıdığım oyunculara görev verdim. İkinci yarı büyük bir kararlılık göstererek maçı çevirdik" dedi.

Türkiye'nin iyi bir ekip olduğunun altını çizen Appiah, "Türk Milli Takımı çok organize bir takım. İlk yarıda oyunu domine ederek bunu gösterdiler" değerlendirmesinde bulundu.

AA

Son Güncelleme: 15.08.2013 08:21
Anahtar Kelimeler:
Türkiye-Gana
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