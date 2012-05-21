Milliler Avusturya yolcusu

Polat Renaissance Hotel'de dün akşam saat 22.00'de bir araya gelen milliler, bugün saat 11.30'da Avusturya'nın Salzburg kentine gidecek ve Leogang bölgesindeki Der Krallerhof Hotel'de kampa girecek.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 22 Mayıs Salı günü TSİ 15.00'te kamp yapılan otelde basın toplantısı düzenleyecek.

Hazırlık maçları

Ay-yıldızlı ekip, hazırlık kampının Avusturya'daki bölümünde 24 Mayıs'ta Gürcistan, 26 Mayıs'ta Finlandiya, 29 Mayıs'ta da Bulgaristan ile özel maçlar yapacak. Üç karşılaşma da Salzburg kentindeki Red Bull Arena'da oynanacak.

Aday kadro

Teknik direktör Abdullah Avcı tarafından A Milli Takım'ın aday kadrosuna davet edilen oyuncular şunlar:

Volkan Demirel, Gökhan Gönül, Bekir İrtegün, Emre Belözoğlu, Caner Erkin (Fenerbahçe), Cenk Gönen, Egemen Korkmaz, İsmail Köybaşı, Mustafa Pektemek, Rüştü Reçber-jübile (Beşiktaş), Semih Kaya, Selçuk İnan, Engin Baytar (Galatasaray), Tolga Zengin, Olcan Adın, Burak Yılmaz (Trabzonspor), Serdar Aziz (Bursaspor), Alper Potuk (Eskişehirspor), Serdar Kurtuluş (Gaziantepspor), Soner Aydoğdu (Gençlerbirliği), Hasan Ali Kaldırım (Kayserispor), Hamit Altıntop, Nuri Şahin (Real Madrid), Ömer Toprak (Bayer 04 Leverkusen), Arda Turan (Atletico Madrid), Gökhan Töre (Hamburg), Tunay Torun (Hertha Berlin), Sercan Sararer (Greuther Fürth), Mehmet Ekici (Werder Bremen), Sinan Bolat (Standard Liege), Umut Bulut (Toulouse), Mehmet Topal (Valencia).

Kadroda yer alan isimlerden Rüştü Reçber, hazırlık kampında oynanacak maçların daha sonra belirlenecek olan bir tanesinde forma giyip, milli takımda jübilesini yapacak.