Milliler Avrupa şampiyonu

İSTANBUL

İtalya'nın Udine kentinde düzenlenen organizasyonda son şampiyon unvanıyla mücadele eden milli takım,finalde Almanya ile karşılaştı.

İlk periyodu 22-21 önde tamamlayan Türkiye, ikinci çeyrekte farkı açarak soyunma odasına 40-31 üstün girdi.

Skor üstünlüğünü koruyan milliler, üçüncü periyodu da 53-49 önde bitirdi. Son çeyrekte de oyunu kontrolü altında tutan Türkiye, Almanya'yı 67-64 mağlup ederek üst üste ikinci şampiyonluğuna uzandı.

Milli takımda Mücahit Günaydın 32 sayı, 13 ribauntla oynarken, Enes Bulut 20 sayıyla maçı tamamladı.

Türk Milli Takımı'nın antrenörü Mahmut Kemal Okur, şampiyonluğun muhteşem bir duygu olduğunu belirtti.

Okur, yaptığı açıklamada, "Geçen senenin ardından yine İtalya'da şampiyon olmak muhteşem bir duygu. Çocuklarımız büyük başarıya imza attılar. Yaptığımız çalışmaların emeğini Avrupa şampiyonu olarak almak gücümüze güç katıyor. Teknik ekibimize, bizi destekleyen federasyonumuza, Türk halkına çok teşekkür ederiz.'' ifadelerini kullandı.

Erdoğan'dan tebrik telgrafı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Arif Ümit Uztürk'ü tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Başkan Erdoğan, Avrupa 22 Yaş Altı Erkekler Tekerlekli Sandalye Basketbol Şampiyonası'nda Erkek Milli Takımı'nın Avrupa Şampiyonu olması dolayısıyla Federasyon Başkanı Uztürk'e bir tebrik telgrafı gönderdi.