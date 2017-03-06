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Milli yüzücülerden 13 madalya

Milli sporcular, Gamma Atlama Kupası'nda 5 altın, 4 gümüş ve 4 bronz olmak üzere toplam 13 madalya kazandı.

Milli yüzücülerden 13 madalya

Milli sporcular, Gamma Atlama Kupası'nda 5 altın, 4 gümüş ve 4 bronz olmak üzere toplam 13 madalya kazandı.

06 Mart 2017 Pazartesi 16:33
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Milli yüzücülerden 13 madalya

Milli yüzücüler, İsveç'te organize edilen Gamma Atlama Kupası'nda 5 altın, 4 gümüş ve 4 bronz olmak üzere toplam 13 madalya aldı.

Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, genç A kategorisinde Kıvanç Gür 1 altın ve 1 gümüş madalya kazanırken, Orhan Candan bronz madalyaya uzandı.

Genç B kategorisinde ise Gül Handan Karaköse iki altın madalyayı boynuna takarken, Murat Keskin 1 altın ve 1 bronz, Azra Çakar bronz, Ilgın Çimen gümüş, Barış Ekinci 1 altın ve 1 gümüş, Alper Tancı ise 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Milli Yüzücüİsveç
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